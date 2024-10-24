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Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı! Teröristlerin kimliği belli oldu

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 5 kişi şehit oldu. Kahreden detay ortaya çıktı. Terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu. Erkek teröristin terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan son yolcuklarına uğurlanıyor. Şehit Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” şeklinde konuştu.

• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
1Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristin kimliğinin tespit edilğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Bakan Yerlikaya, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu diğer kadın teröristin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

2Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz Aziz Milletimizi sindiremez

"Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz" "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz Aziz Milletimizi sindiremez "

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramazAziz Milletimizi sindiremez "

3Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu

Öte yandan saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Biri kadın, iki terörist etkisiz hale getirildi.

4ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu. Şehitlerin isimleri şu şekilde: "TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve Taksi şoförü Murat Arslan"

5Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu



Kahramankazan’da taksiye binen iki teröristin TUSAŞ tesislerine varmadan önce sürücü Murat Arslan’ı öldürüp cenazesini bağaja koydukları belirtildi. Görüntülere göre, taksiden inen iki terörist, kapıdan çıkan TUSAŞ çalışanlarının üzerine ateş açıyor.

6ÇİÇEK ALMAYA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

ÇİÇEK ALMAYA GİDERKEN ŞEHİT OLDU



Şehitlerden makine mühendisi 37 yaşındaki Zahide Güçlü’nün doğum günü olması nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

7Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu

Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.

8Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu

Öte yandan teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan’ın(45) naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden askeri törenle Ulu Cami’ye getirildi.

9Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu

Şehidin Ulu Cami’deki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

10ŞEHİT TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI KONUŞTU

ŞEHİT TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI KONUŞTU

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın yakınları, konuştu.Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

11Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı Teröristlerin kimliği belli oldu

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz."Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.