Yerli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ’a hain saldırı! Teröristlerin kimliği belli oldu
TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 5 kişi şehit oldu. Kahreden detay ortaya çıktı. Terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu. Erkek teröristin terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan son yolcuklarına uğurlanıyor. Şehit Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” şeklinde konuştu.
• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 24 Ekim 2024 - 12:25 • Son Güncelleme: