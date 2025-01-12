Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası

Beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin bir benzeri de yer altında bulunuyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki, 2002 yılında turizme açılan Kaklık Mağarası içindeki travertenler nedeniyle 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak biliniyor. Pamukkale'nin ardından ziyaretçilerin gezdiği yerler arasında bulunan mağara, yoğun ilgi görüyor. Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkınca 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği belirtiliyor.