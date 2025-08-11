Yer altında 15 gün kaldılar! Sonucu gören Çankırı'ya koşuyor

2

Tedavi sonrasında sağlıklı bir nefes aldığını ifade eden Emine Sezer, "Burayı belki iyi gelir diye kızım önerdi. Bende gerçekten faydasını gördüm. İki aydır hastaydım, gerçekten çok ferahladım, tuz mağarası ve hastane çok iyi geldi. Mağaraya geçince içime ferahlık geliyor. İyileştiğimi hissettim. Doktorumuzda daha da iyi olduğumuzu söyledi. Tuzun bu kadar faydalı olduğunu gerçekten bilmiyordum. İlk geldiğim günden şimdiye kadar çok fark var. Çok halsizdim. Sürekli tıkanıyordum, ama şu an açıldım. Kullandığım hava cihazından daha iyi geldi burası. Burada görevli olan herkes çok iyi ilgileniyorlar, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.