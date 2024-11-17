Yenidoğan çetesi için hesap vakti! Yarın başlıyor, yüzlerce yıl hapis cezası talep edildi
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesi için hesap vakti. Bebekleri, para için önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk eden “yenidoğan çetesi”nin yargılanmasına yarın başlanıyor. 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında 1399 sayfa iddianame hazırlandı. Duruşmalar beş gün sürecek.
• 17 Kasım 2024 - 07:25 • Son Güncelleme:
• 17 Kasım 2024 - 07:25 • Son Güncelleme: