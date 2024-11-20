'Yenidoğan çetesi' hakim karşısında! Sanık hemşireden pişkin savunma: Çocuğu öldür çirkin bir cümle

SAVCININ ŞÜPHESİ: SAĞLIKLI BEBEKLER ENTÜBE Mİ EDİLDİMahkeme başkanının ardından duruşma savcısı da sanık Hasan Basri Gök’e soru sordu. Savcı, “Bir doktorun bebekleri yenidoğana yatırmadığından şikâyet ediyorsunuz ve sen karşı tarafa diyorsun ki ‘Sana bir ... isimli bir ilaç getireceğim. Onu azar azar bebeklere ver.’ Benim bildiğim kadarıyla bu ilaç bebeklere verildiğinde bebeklerin entübe edilmesine yol açıyor. Sağlıklı bebekleri entübe ettiniz mi hiç?” diye sordu. Sanık Gök ise “Saçma bir muhabbet” demekle yetindi. Cevabın üzerine savcı, “Vermeyeceğin ilacı neden götürüyorsun. İlaç adını söylüyorsun. Nasıl yapacağını söylüyorsun. Çok da saçma sohbet gibi gelmedi bana. Siz sağlıklı bebekleri ilaç verip entübe mi ediyordunuz?” dedi. Gök ise “Hayır onu bizde kimse yapmaz” diye yanıt verdi.