'Yenidoğan çetesi' hakim karşısında! Sanık hemşireden pişkin savunma: Çocuğu öldür çirkin bir cümle
10 bebeğin ölümüyle suçlanan ‘yenidoğan çetesi’yle ilgili davada mahkeme başkanı tutuklu hemşire Hasan Basri Gök’e “Mehtap (hemşire) ile bir konuşman var. ‘Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu bebek mi olur?’ diyorsun, Mehtap da sana ‘Öldüreceğim de öldürsem de dert’ diyor. Nedir bu konuşma?” diye sordu. Gök ise “Sadece görüşümü belli ettim. Evet çirkin bir cümle” yanıtını verdi.
• 20 Kasım 2024 - 07:57 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 07:57 • Son Güncelleme: