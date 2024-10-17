Yenidoğan bebek çetesinin kan donduran konuşmaları vicdansızlıklarını göz önüne seriyor

- Hakan Doğukan Taşçı: Ödeme için mi?- Hasan Basri Gök: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?