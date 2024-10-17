Yenidoğan bebek çetesinin kan donduran konuşmaları vicdansızlıklarını göz önüne seriyor
Yenidoğan bebek çetesinin kendi aralarında yaptığı kan donduran konuşmalar ortaya çıktı. Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre sağlık durumu kötü olan bir bebeği yaşatmak için aileden 150 bin TL isteyeceklerini belirten şüpheli hemşire Hasan Basri Gök, “Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Bugün bir alem yaparız, o parayı bir kurtarayım” dedi.
• 17 Ekim 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 09:42 • Son Güncelleme: