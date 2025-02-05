Yeni yılın kuzuları dünyaya geldi

1 Şubat'ta doğumların başladığını belirten Mahmut Çağdak, "Doğumlar 15-20 sürüyor. Bunlar 2025’in ilk kuzuları. Tüm çabamız bunlar içindir. Bir yıl boyunca bunlar için çalışıyoruz. Çevrede de ciddi bir şap hastalığı var. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ailecek yapıyoruz ve zor bir meslek. Biz de bu mesleği son yapanlardanız. Bizden sonrası olur mu olmaz mı belli değil. Çünkü artık herkes şehre göç etmeye başladı. Köylerde kimse kalmadı. Doğumlarda gece bakıyoruz. Boğulan ve doğamayan oluyor. Tüm çabamız ve emeğimiz bu 15 gün içindir. Elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Bazı kuzuları biberon ile emziriyoruz. Doğumda acı çektikleri ve kalsiyum eksikliklerinden dolayı kuzusunu hatırlayamayabiliyor. Bu da bize ciddi sıkıntı veriyor. Genelde de bu ilk doğum yapan hayvanlarda oluyor. Annem kuzusunu aldırmak için uğraşıyor. Ben beceremiyorum, annem yapıyor" dedi.