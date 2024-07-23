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GündemYeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil
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Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Volkswagen Golf yenilenmiş haliyle otomobil severlere sunuldu. İşte Volkswagen Golf 2024 Temmuz fiyat listesi...

• 23 Temmuz 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
• 23 Temmuz 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
1Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Volkswagen Golf yeni yüzü, geliştirilmiş özellikleri ve yepyeni bilgi eğlence sistemlerini kutluyor.

2Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Tasarım ikonu olan Golf, 50 yılda referans olmayı başardı. Dünyanın en çok tercih edilen hatchbak modeli oldu.

3Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Volkswagen Golf’ün 1974 yılında başlayan serüveni, dünya genelinde 37 milyonun üzerinde satış adedi ve elde edilen sayısız ödüllerle tam bir başarı hikayesine dönüştü.

4Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Volkswagen Golf'ün 1.0 litrelik benzinli modelinin üretimi sonlandı.

5Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Artık 1.5 lt 85 kW (116 PS) TSI, 1.5 lt 85 kW (116 PS) hafif hibrit eTSI ve 1.5 lt 110 kW (150 PS) hafif hibrit eTSI olmak üzere tamamı aktif silindir yönetimi (ACT) özelliğine sahip 3 farklı benzinli motor sunuluyor.

6Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Yeni Volkswagen Golf, Impression seviyesinde 6 ileri manuel, daha üst segmente 7 ileri DSG olmak üzere 2 farklı şanzıman tipiyle pazarda.

7Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Gelin birlikte Volkswagen Golf 2024 Temmuz fiyat listesi...

8Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil



Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression

Satış fiyatı: 1,424,000 TL

9Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil



Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life

Satış fiyatı: 1,692,000 TL

10Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil



Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style

Satış fiyatı: 1,909,000 TL

11Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil



Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style

Satış fiyatı: 2,031,000 TL

12Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil



Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line

Satış fiyatı: 2,167,000 TL