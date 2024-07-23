Yeni Volkswagen Golf 2024 fiyatı duyuruldu; İddialı markanın yaptığı inanılır gibi değil

Volkswagen Golf yeni yüzü, geliştirilmiş özellikleri ve yepyeni bilgi eğlence sistemlerini kutluyor. Tasarım ikonu olan Golf, 50 yılda referans olmayı başardı. Dünyanın en çok tercih edilen hatchbak modeli oldu. Volkswagen Golf’ün 1974 yılında başlayan serüveni, dünya genelinde 37 milyonun üzerinde satış adedi ve elde edilen sayısız ödüllerle tam bir başarı hikayesine dönüştü. Volkswagen Golf'ün 1.0 litrelik benzinli modelinin üretimi sonlandı. Artık 1.5 lt 85 kW (116 PS) TSI, 1.5 lt 85 kW (116 PS) hafif hibrit eTSI ve 1.5 lt 110 kW (150 PS) hafif hibrit eTSI olmak üzere tamamı aktif silindir yönetimi (ACT) özelliğine sahip 3 farklı benzinli motor sunuluyor. Yeni Volkswagen Golf, Impression seviyesinde 6 ileri manuel, daha üst segmente 7 ileri DSG olmak üzere 2 farklı şanzıman tipiyle pazarda. Gelin birlikte Volkswagen Golf 2024 Temmuz fiyat listesi... Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel ImpressionSatış fiyatı: 1,424,000 TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG LifeSatış fiyatı: 1,692,000 TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG StyleSatış fiyatı: 1,909,000 TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG StyleSatış fiyatı: 2,031,000 TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-LineSatış fiyatı: 2,167,000 TL