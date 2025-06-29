Yeni rota belirlendi: Türkiye'de saklanmış cennet keşfedildi, akın akın ziyaretçi topluyor

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Gezi ve doğa yürüyüşleri öncesi Yüksekova merkezde bir araya gelen turistler, özellikle bölge halkının sıcakkanlılığına ve misafirperverliğine vurgu yaptı. Ziyaretçiler, "Türkiye'nin her yeri güzel ama Yüksekova'nın doğası apayrı bir güzel. Yüksek rakımlı dağları, gölleri, buzulları ve insanları bu bölge için en önemli kriterler. Burada gezdik, gördük; insanlar bizi evlerine kadar davet etti, kapılarını açtı. Böyle bir misafirperverliği başka hiçbir yerde görmedik. Yıllardır buralara gelmek istiyorduk ama yeni nasip oldu. "