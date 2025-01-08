Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı? SGK açıkladı!

YEMEK KARTI PRİME DAHİL DEĞİL
İşverenler, çalışanlara yemek bedeli adı altında nakit olarak para ödemesi yaparsa durum değişiyor. Günlük 158 TL’lik tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek, ancak bunun üzerindeki tutar prime esas kazanca dahil edilecek. Örneğin, işveren, çalışana aylık 5.000 TL yemek ücreti ödüyor ve çalışan da ayda 22 gün çalışıyor. Günlük yemek ücreti tutarı 158 TL olduğundan, 3.476 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek; 1.524 TL ise prime esas kazanca dahil edilecek.Gelelim en çok tartışılan yemek kartları konusuna. SGK, genelgesinde açıkça; yemek kartı, çeki veya kuponuna yüklenen yemek bedeli tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Örneğin, işveren, çalışana, aylık 5.000 TL tutarında yemek kartı verirse, yemek kartına yüklenen bu 5.000 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek.