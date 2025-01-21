Yedikuğular Kuş Cenneti’nin nadir görülen misafirleri: 12 ötücü kuğu kışı geçirmek için geldi
Amasya'da diğer ismi Yedikuğular Kuş Cenneti olan Yedikır Baraj Gölü'ne ismini veren ötücü kuğu sürüsü nadir bir şekilde görüntülendi. Geçen yıl 1 tane ötücü kuğu görülen göle bu yıl 12 kuğu kışı geçirmek için geldi. Saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğular iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
• 21 Ocak 2025 - 10:02 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 10:02 • Son Güncelleme: