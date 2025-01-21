Yedikuğular Kuş Cenneti’nin nadir görülen misafirleri: 12 ötücü kuğu kışı geçirmek için geldi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan gölün kuş türleri açısından önem taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi zoolog Murat Karavin, “Ötücü kuğular normalde Türkiye’de üremiyor. Kışı geçirmek üzere kuzeyden ülkemize geliyorlar. İlkbahar ile beraber yeniden kuzeye göç ediyorlar” dedi.