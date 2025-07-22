Yazı ağızda yaşatan lezzet için iki ilde fiyat yarışı kızıştı!

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Aydın'ın en değerli meyvelerinden biri olarak bilinen incir, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük ilgi görüyor. Özellikle Aydın ilinde 'sarı lop' çeşidi ile bilinen incir, kalitesi ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olurken üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Sezonun ilk hasadıyla birlikte tezgahlarda yerini alan incirin kilosu 250 TL’den alıcı bulmaya başladı. Aydın incirinin hem taze hem kuru haliyle Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini dile getiren üreticiler, "Aydın’da incir sadece bir meyve değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin bir parçasıdır" sözleriyle ürünün önemini vurgulayarak sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundular.