Yazı ağızda yaşatan lezzet için iki ilde fiyat yarışı kızıştı!
Kaynak : İHA
Yazın simgesi tezgâhlarda yerini aldı. Ancak aynı lezzet, farklı illerde farklı fiyatlarla satılıyor. İki şehir arasındaki dikkat çeken fiyat farkı vatandaşın da gündeminde. İncir diyarı Aydın'dan gelen yüksek fiyat şaşırttı.
Aydın'ın en değerli meyvelerinden biri olarak bilinen incir, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük ilgi görüyor. Özellikle Aydın ilinde 'sarı lop' çeşidi ile bilinen incir, kalitesi ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olurken üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Sezonun ilk hasadıyla birlikte tezgahlarda yerini alan incirin kilosu 250 TL’den alıcı bulmaya başladı. Aydın incirinin hem taze hem kuru haliyle Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini dile getiren üreticiler, "Aydın’da incir sadece bir meyve değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin bir parçasıdır" sözleriyle ürünün önemini vurgulayarak sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundular.
Peki incir fiyatları düşecek mi? Mersin'den gelen hasat haberi fiyatların düştüğünü gösterdi. Mersin’in Mut ilçesinde beyaz incir hasadı hızlı başladı. Yaklaşık 15 bin dekar alanda üretimi yapılan incirin bu yılki rekoltesinin 100 bin tona yaklaşması bekleniyor. Yüksek rekolte fiyatlara da yansıdı. 200 lira ile açılan sezonda fiyatlar 80 TL'ye kadar düştü. Özellikle Mut’a özgü aromasıyla beğeni toplayan beyaz incir, iç piyasada yoğun ilgi görüyor. İlçede yaklaşık 5 bin aile, incir üretiminden elde ettikleri gelirle geçimini sağlıyor.
Talebin yüksek olması nedeniyle ilk hasat ürünleri bahçeden 200 TL'ye tüccarlara satıldı. Gün doğumuyla birlikte toplanan taze incirler, tüccarlar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu yıl sezon sonuna kadar yaklaşık 100 bin ton incir hasadı yapılması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl fiyatların 80-100 TL arasında seyrettiğini hatırlatan üreticiler, bu sezonki fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.İncir alımına başladıklarını belirten tüccar Mehmet Yıldız şu ifadeleri kullandı: "Mut’un Kelceköy Mahallesi’nde hasat başladı. Sezonu 200 TL’den açtık. Üretici memnun, vatandaş memnun, tüccar memnun. Allah hayırlı uğurlu etsin"