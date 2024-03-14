Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABD'de görüntülendi! Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti
Haberler Gündem Haberleri Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABD'de görüntülendi! Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti
ABONE OL

Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABD'de görüntülendi! Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti

Yazar Eylem Tok'un oğlu Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapmış ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuştu. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur önce Mısır ve daha sonra da ABD'ye kaçmıştı. ABD'de görüntülenen anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti.

• 14 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
1 Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABDde görüntülendi Timur Cihantimurun gülümseyen fotoğrafları tepki çekti

İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı.

2 Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABDde görüntülendi Timur Cihantimurun gülümseyen fotoğrafları tepki çekti

Anne Eylem Tok, kazadan 3 saat sonra oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı.

3 HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" bilgisini verdi.

4 TEPKİ ÇEKEN GÜLÜMSEME

TEPKİ ÇEKEN GÜLÜMSEME

Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde gülümsemeleri tepki çekti.

5 HAVAALANINA GÖTÜREN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

HAVAALANINA GÖTÜREN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Soruşturma sürerken, baba Bülent Cihantimur'un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan ve olay günü şüpheli Eylem Tok ile suça sürüklenen çocuk T.C.'yi havalimanına götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ayşe Ceren S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 FENOMENLER BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

FENOMENLER BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a ise yurt dışı yasağı getirildi.

7 BABA CİHANTİMUR HAKKINDA FENOMEN DETAYI

BABA CİHANTİMUR HAKKINDA FENOMEN DETAYI

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur annesiyle birlikte Amerika'ya firar etmişti. O firar yolculuğunda rolü olan doktor babası Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı.

8 Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABDde görüntülendi Timur Cihantimurun gülümseyen fotoğrafları tepki çekti

Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardındna soruşturulan Tayyargiler çifti de dosyaya girmişti. Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

9 SAVCI BÜLENT CİHANTİMURA AYRICALIK TANIDI İDDİASI

SAVCI BÜLENT CİHANTİMUR'A AYRICALIK TANIDI İDDİASI

Bülent Cihantimur'un içinde bulunduğu soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiası ortaya atlınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine Kökçü emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktı. Kökçü, dosyadan alınmadan önce Bülent Cihantimur ile pek çok tartışmalı karara imza attı. Onlardan biri mal varlıkları ile ilgili idi.

10 Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABDde görüntülendi Timur Cihantimurun gülümseyen fotoğrafları tepki çekti

Kökçü, mahkemeye gönderdiği yazıda 13 şüphelinin şirketlerine el konulmasını istedi ama o şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu. Savcı Kökçü'nün Bülent Cihantimur için ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu. Tayyargiller soruşturmasında 12 şüpheli birbiri ile akraba olması dikkat çekmişti. İddiaya göre akraba olan bu 12 şüpheli, 13. şüpheli olan Bülent Cihan Timur'u hiç tanımıyor.