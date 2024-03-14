Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABD'de görüntülendi! Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti

Kökçü, mahkemeye gönderdiği yazıda 13 şüphelinin şirketlerine el konulmasını istedi ama o şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu. Savcı Kökçü'nün Bülent Cihantimur için ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu. Tayyargiller soruşturmasında 12 şüpheli birbiri ile akraba olması dikkat çekmişti. İddiaya göre akraba olan bu 12 şüpheli, 13. şüpheli olan Bülent Cihan Timur'u hiç tanımıyor.