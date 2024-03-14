Yazar Eylem Tok ile oğlu kaçtıkları ABD'de görüntülendi! Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti
Yazar Eylem Tok'un oğlu Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapmış ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuştu. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur önce Mısır ve daha sonra da ABD'ye kaçmıştı. ABD'de görüntülenen anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un gülümseyen fotoğrafları tepki çekti.
• 14 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme: