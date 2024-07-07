Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu! Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı
Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi. Yaz ayında her yer bembeyaz oldu. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı yaz ortasında yüksek kesimlerde adeta kıştan günleri hatırlattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Öte yandan bazı illerde kuvvetli sağanak yağmur vardı. İşte merak edilen tüm detaylar...
İHA
• 07 Temmuz 2024 - 20:32 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Temmuz 2024 - 20:32 • Son Güncelleme: