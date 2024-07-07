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Gündem Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu! Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı
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Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu! Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi. Yaz ayında her yer bembeyaz oldu. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı yaz ortasında yüksek kesimlerde adeta kıştan günleri hatırlattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Öte yandan bazı illerde kuvvetli sağanak yağmur vardı. İşte merak edilen tüm detaylar...

İHA
• 07 Temmuz 2024 - 20:32 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Temmuz 2024 - 20:32 • Son Güncelleme:
1 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Meteoroloji içlerinde Erzurum’unda olduğu beş il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

6 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

“Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

7 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Bu arada; Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarında Erzurum’u beş gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde bir hava bekliyor.

8 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz saat 06.00 ile 7 Temmuz saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. MGM’nin açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış Samsun’a düştü. Çarşamba ilçesinde metrekareye düşen 118 kilo yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.

9 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Verilere göre Çarşamba ilçesi 118 kilo yağış ile Türkiye’de en çok yağış düşen il olurken, Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 35 kilo, Canik ilçesinde metre kareye 28 kilo ve İlkadım’da ise metrekareye 26,8 kilo yağış düştü.

10 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Sağanak ile birlikte gök gürültüsü ve şimşeklerin etkili olduğu Samsun’da gece sık sık deniz üzerine yıldırım düştüğü de gözlemlendi.

11 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra etkili olmaya başlayan yağış bazı ilçelerde derelerin taşmasına ve sele neden oldu. Erzurum'un Tekman ilçesi de yoğun yağıştan etkilendi. Mollamehmet, İncesu, Karlıca, Turnagöl ve Işıklar mahallelerinde sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Bazı yerleşim alanları ve tarım sahalarında su baskını yaşadı. Jandarma ve AFAD ekipleri hasar tespiti için yerleşim alanlarını inceledi.

12 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Yağışta bazı rögarlar da taşarken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

13 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Erzurum’da etkili olan yağmur ve dolu yağışı yaz ortasında yüksek kesimlerde adeta kıştan günleri hatırlattı.

14 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere köyünde bir yandan yoğun yağışla birlikte dereler taştı, bir yandan da dolu yağışı ile her yer beyaza büründü. Kent merkezinde 87 kilometre uzaklıktaki Başkurtdere köyü sakinleri fındık büyüklüğündeki dolu tanelerini görünce hayretlerini gizleyemedi. Vatandaşlar bu anlarda cep telefonları kaydetti.

15 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış beraberinde doluyu getirdi. Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık yarım saat yağan dolu bazı köylerde zarara yol açtı.

16 Yaz ortasında her taraf bembeyaz oldu Görüntüler adeta kıştan günleri hatırlattı

Erzincan’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan’da yağan dolu bazı köyleri beyaza adeta bürüdü. Bir anda bastıran ve yarım saat boyunca yağan dolu köylülere zor anlar yaşattı. Erzincan’ın bazı köylerinde dolu yağışı sonrasında ağaçların ve ekili arazilerin hasat zamanına çok az bir süre kala zarara uğradığı görüldü. Yağışın durmasıyla köyde hayat yeniden normale dönerken meydana gelen zarar ise köylünün tarlasına gitmesiyle anlaşıldı. Yağış sonrası üzerinden zaman geçmesine rağmen bazı bölgelerde bir arada duran dolu tanelerinin de erimediği görüldü.