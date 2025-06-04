Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar! Manisa'da kadınların mesaisi başladı
Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan kadınların, emek ve şifa dolu mesaisi başladı. Öğle saatlerine kadar papatya mesaisi yapan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri, balkonlarında güneşe seriyor. Kurutulan papatyalar meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara satılıyor. Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, 'Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz' dedi.
AA
• 04 Haziran 2025 - 12:16 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Haziran 2025 - 12:16 • Son Güncelleme: