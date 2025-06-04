Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar! Manisa'da kadınların mesaisi başladı

"Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı.