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Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar! Manisa'da kadınların mesaisi başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan kadınların, emek ve şifa dolu mesaisi başladı. Öğle saatlerine kadar papatya mesaisi yapan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri, balkonlarında güneşe seriyor. Kurutulan papatyalar meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara satılıyor. Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, 'Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz' dedi.

AA
• 04 Haziran 2025 - 12:16 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Haziran 2025 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

Demirci'de bahar yağmurları ile doğada açan papatyalar yörede yaşayan kadınlar tarafından her yıl toplanıyor.

2Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

İlçeye bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde kadınlar sabah erken saatlerde yaylalara çıkarak papatya hasadı yapıyor. Traktörle, yöresel türküleri seslendirerek yaylaya giden kadınlar, mayıs ayı sonunda açmaya başlayan kır papatyalarını temmuza kadar topluyor.

3Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

Öğle saatlerine kadar papatya mesaisi yapan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri, balkonlarında güneşe seriyor. Kurutulan papatyalar meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor.

4Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, papatya hasadının genellikle mayıs sonu haziran başında başladığını söyledi. Yaklaşık bir ay boyunca papatya topladıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

5Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

"Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı.

6Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

Sabah hayvanlarımıza bakıyoruz sonra papatya toplamaya bazen muhtarımız bazen komşularımız götürüyor. Öğleye kadar topluyoruz sonra evimizdeki işlerimize bakıyoruz."

7Yaylalarda ücretsiz toplayıp üzümden daha pahalıya satıyorlar Manisada kadınların mesaisi başladı

Elek Mahallesi Muhtarı Tahsin Çiftçi ise kadınların papatya toplayarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.