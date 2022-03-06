Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor!

İkili arasındaki gerginlik gece de devam etti. Hikmet'in yanına giden Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum sen hiç göstermiyorsun. Böyle olmaz bak" dedi. Bunun üzerine Hikmet de "Yasin ben yerimi kimseye vermem" deyince olanlar oldu.



"Hikmet bak eğer racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Diskalifiye durumu var, sınırlarımı zorlama benim. Kralını dinlemem. Ben burda kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğini söyleyen Hikmet, "elinden geleni yap. İşine bak beni gaza getiremezsin. Bu sokak ağızlarını bırak" dedi. Bunun üzerine; "Kralı gelse bana racon kesemez" diyen Yasin ise giderek yükseldi.