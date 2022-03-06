Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor!
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, 5 Mart Cumartesi akşamı 39'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu hafta oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ilkinde kadınlarda Elif, erkeklerde ise Berkan bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi olmuş ve birleşme partisine katılmayı garantilemişti.
İkili arasındaki gerginlik gece de devam etti. Hikmet'in yanına giden Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum sen hiç göstermiyorsun. Böyle olmaz bak" dedi. Bunun üzerine Hikmet de "Yasin ben yerimi kimseye vermem" deyince olanlar oldu.
"Hikmet bak eğer racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Diskalifiye durumu var, sınırlarımı zorlama benim. Kralını dinlemem. Ben burda kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğini söyleyen Hikmet, "elinden geleni yap. İşine bak beni gaza getiremezsin. Bu sokak ağızlarını bırak" dedi. Bunun üzerine; "Kralı gelse bana racon kesemez" diyen Yasin ise giderek yükseldi.
"KRALI GELSE BANA RACON KESEMEZ"
Hikmet'in "Adam ol Yasin. Ben dumanını tüttürdüğüm yeri kimseye vermem" sözleri ardından kendine hakim olamayan Yasin, "Bana kralı gelse racon kesemez. Survivor'ımı falan yakarım" dedi. O sırada arkadaşı Gökhan, Yasin'i oradan uzaklaştırdı.
"YASİN'DEN HER ŞEYİ BEKLERİM"
" Yaşananların ardından verdiği röportajda Yasin'in davranışlarını değerlendiren Hikmet, "Yine senin gözünün üzerinde kaşın var. Sen buraya oturma, burada benim hatıralarım var. Ben istediğimi yaparım" dedi, bunlar hiç hoş şeyler değil. Şu an asla Yasin'de o sakinliği göremiyorum. Aynı yerde kalmamızın imkânı yok. Aynı yarış alanında bile bulunamayız. Her şeyi beklerim ondan" dedi.