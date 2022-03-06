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• 06 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:

Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor!

Survivor All Star heyecanlı oyunlar ve birbirinden farklı ödüllerle devam ediyor. Bu hafta birleşme partisine doğrudan katılmaya hak kazanan isimlerin belirlendiği yarışmanın son bölümüne Hikmet ve Yasin arasındaki gerginlik damga vurdu.

• 06 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:
1Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor
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Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, 5 Mart Cumartesi akşamı 39'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu hafta oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ilkinde kadınlarda Elif, erkeklerde ise Berkan bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi olmuş ve birleşme partisine katılmayı garantilemişti.

2Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor

Son bölümde ise kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Nagihan ve Anıl, bireysel dokunulmazlığın sahibi ve birleşme partisine katılmayı garantileyen isimler oldu. Ardından gerçekleşen SMS konseyinde; bu dört isim dışında herkes eleme adayı oldu.

3YASİN VE HİKMET ARASINDA SULAR DURULMUYOR

YASİN VE HİKMET ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Böylelikle hızlı eleme döneminin başladığı Survivor All Star'da gönüllüler adasında tansiyon yükseldi. Daha önce de kavga eden ve bu nedenle ceza alan Yasin ve Hikmet arasında bir kez daha tansiyon yükseldi.

4BEN YERİMİ VERMEM

"BEN YERİMİ VERMEM"

Hikmet'in oturduğu yeri kendinin temizlediğini söyleyen ve "Bizim burada anılarımız var" diyen Yasin, onun evini yaptığı yerde oturmasını söyledi. Bunu yapmayacağını söyleyen Hikmet ise "Bir aydır burada oturuyorum" diye karşılık verdi.

5Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor

İkili arasındaki gerginlik gece de devam etti. Hikmet'in yanına giden Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum sen hiç göstermiyorsun. Böyle olmaz bak" dedi. Bunun üzerine Hikmet de "Yasin ben yerimi kimseye vermem" deyince olanlar oldu.

"Hikmet bak eğer racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Diskalifiye durumu var, sınırlarımı zorlama benim. Kralını dinlemem. Ben burda kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğini söyleyen Hikmet, "elinden geleni yap. İşine bak beni gaza getiremezsin. Bu sokak ağızlarını bırak" dedi. Bunun üzerine; "Kralı gelse bana racon kesemez" diyen Yasin ise giderek yükseldi.

6KRALI GELSE BANA RACON KESEMEZ

"KRALI GELSE BANA RACON KESEMEZ"

Hikmet'in "Adam ol Yasin. Ben dumanını tüttürdüğüm yeri kimseye vermem" sözleri ardından kendine hakim olamayan Yasin, "Bana kralı gelse racon kesemez. Survivor'ımı falan yakarım" dedi. O sırada arkadaşı Gökhan, Yasin'i oradan uzaklaştırdı.

"YASİN'DEN HER ŞEYİ BEKLERİM"

" Yaşananların ardından verdiği röportajda Yasin'in davranışlarını değerlendiren Hikmet, "Yine senin gözünün üzerinde kaşın var. Sen buraya oturma, burada benim hatıralarım var. Ben istediğimi yaparım" dedi, bunlar hiç hoş şeyler değil. Şu an asla Yasin'de o sakinliği göremiyorum. Aynı yerde kalmamızın imkânı yok. Aynı yarış alanında bile bulunamayız. Her şeyi beklerim ondan" dedi.

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Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor!

Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor!

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