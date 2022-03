Yasin ve Hikmet arasında sular durulmuyor!

"KRALI GELSE BANA RACON KESEMEZ"

Hikmet'in "Adam ol Yasin. Ben dumanını tüttürdüğüm yeri kimseye vermem" sözleri ardından kendine hakim olamayan Yasin, "Bana kralı gelse racon kesemez. Survivor'ımı falan yakarım" dedi. O sırada arkadaşı Gökhan, Yasin'i oradan uzaklaştırdı.



"YASİN'DEN HER ŞEYİ BEKLERİM"



" Yaşananların ardından verdiği röportajda Yasin'in davranışlarını değerlendiren Hikmet, "Yine senin gözünün üzerinde kaşın var. Sen buraya oturma, burada benim hatıralarım var. Ben istediğimi yaparım" dedi, bunlar hiç hoş şeyler değil. Şu an asla Yasin'de o sakinliği göremiyorum. Aynı yerde kalmamızın imkânı yok. Aynı yarış alanında bile bulunamayız. Her şeyi beklerim ondan" dedi.