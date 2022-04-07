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MagazinYasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu! 'Annem iyi babam da...'
HaberlerMagazin Haberleri Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu! 'Annem iyi babam da...'
• 07 Nisan 2022 - 10:17 • Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu! 'Annem iyi babam da...'

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı. Eda Ece sosyal medyadan anne ve babasını paylaşıp son durumlarının bilgisini verdi. Eda Ece'nin babasının durumu ciddiyetini koruyor. Eda Ece "Babam da iyi olacak" diye yazdı.

• 07 Nisan 2022 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Yasak Elmanın yıldızı Eda Ece duyurdu Annem iyi babam da...
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı.

2Yasak Elmanın yıldızı Eda Ece duyurdu Annem iyi babam da...

Büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

3ANNEM İYİ, BABAM DAHA İYİ OLACAK

"ANNEM İYİ, BABAM DAHA İYİ OLACAK"

Instagram hesabından aile fotoğrafını paylaşan Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

4ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Eda Ece'nin paylaşımının altına dostlarından destek mesajları geldi. Çok sayıda ünlü isim ünlü oyuncuya 'geçmiş olsun' mesajlarını iletti.

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