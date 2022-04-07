Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu! 'Annem iyi babam da...'

"ANNEM İYİ, BABAM DAHA İYİ OLACAK"

Instagram hesabından aile fotoğrafını paylaşan Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.