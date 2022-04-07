• 07 Nisan 2022 - 10:17 • Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu! 'Annem iyi babam da...'
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı. Eda Ece sosyal medyadan anne ve babasını paylaşıp son durumlarının bilgisini verdi. Eda Ece'nin babasının durumu ciddiyetini koruyor. Eda Ece "Babam da iyi olacak" diye yazdı.
• 07 Nisan 2022 - 10:17 • Son Güncelleme:
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı.
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Büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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