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MagazinYargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor!
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• 13 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor!

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlerle buluştu. Gördüğü manzara karşısında Çınar’ı ihbar eden Ceylin, Ilgaz’ı dinlemeyi reddediyor. Ilgaz’ın Çınar’a duyduğu öfke katlanarak artarken, Ceylin yaşadığı hayal kırıklığı ile gözyaşlarına boğuluyor.

• 13 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor
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Sezonun gündemden düşmeyen dizisi ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında izleyenler Ceylin’in başta Ilgaz olmak üzere, Eren ve Pars’a karşı duyduğu hayal kırıklığına tanıklık ediyor.

2Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor

Ceylin gördüğü manzara karşısında Ilgaz’ı dinlemeden polislere haber verirken Ilgaz’ın Çınar’a öfkesini kustuğu anlar, seyirciyi derinden etkiliyor.

3Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor

Bu anları uzaktan izleyen Yekta zaferinin keyfini çıkartırken Ceylin Pars’a isyan ediyor. Pars’ın sessizliği ise yaşanılan çaresizliği gözler önüne seriyor.

4Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor

‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin ile Ilgaz’ın ilk tanışma anlarının da gösterilmesi yeni bölüm heyecanını ikiye katlıyor.

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6Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor. ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor!

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor!