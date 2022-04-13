• 13 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin her şeyi öğreniyor ve gözyaşlarına boğuluyor!
Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlerle buluştu. Gördüğü manzara karşısında Çınar’ı ihbar eden Ceylin, Ilgaz’ı dinlemeyi reddediyor. Ilgaz’ın Çınar’a duyduğu öfke katlanarak artarken, Ceylin yaşadığı hayal kırıklığı ile gözyaşlarına boğuluyor.
• 13 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Ceylin gördüğü manzara karşısında Ilgaz’ı dinlemeden polislere haber verirken Ilgaz’ın Çınar’a öfkesini kustuğu anlar, seyirciyi derinden etkiliyor.
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor. ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!