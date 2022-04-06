Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYargı'da Ilgaz'ın büyük çıkmazı! Ceylin'e korkunç gerçeği itiraf edecek mi?
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'da Ilgaz'ın büyük çıkmazı! Ceylin'e korkunç gerçeği itiraf edecek mi?
• 06 Nisan 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:

Yargı'da Ilgaz'ın büyük çıkmazı! Ceylin'e korkunç gerçeği itiraf edecek mi?

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlere duygusal anlar yaşatacak bir bölümüm habercisi oluyor. Ceylin’in, Ilgaz’la yeni taşınacakları ev için heyecanının gözler önüne serildiği tanıtımda Ilgaz’ın bildiği acı gerçek sebebiyle zor anlar yaşaması dikkat çekiyor.

• 06 Nisan 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Yargıda Ilgazın büyük çıkmazı Ceyline korkunç gerçeği itiraf edecek mi
ABONE OL

Yargı’nın yeni bölümünden seyirciyle buluşan ilk tanıtım duygu dolu anlara sahne oluyor. Ilgaz Ceylin’e Çınar’ın babasını öldürdüğünü itiraf edecek mi?

2Yargıda Ilgazın büyük çıkmazı Ceyline korkunç gerçeği itiraf edecek mi

Ceylin, Ilgaz’la yeni bir başlangıç yapmanın sevincini yaşarken Ilgaz ise Ceylin’in bu mutlu halleri karşısında eziliyor.

3Yargıda Ilgazın büyük çıkmazı Ceyline korkunç gerçeği itiraf edecek mi

Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü Ceylin’e nasıl söyleyeceği konusunda içi içini yiyen Ilgaz’ın ne yapacağı yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

4
5Yargıda Ilgazın büyük çıkmazı Ceyline korkunç gerçeği itiraf edecek mi

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

    Azeri kızı Günel'in annesi şaşırttı! Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!

    Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!

    Demet Evgar kızına vereceği isme karar verdi!

    Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!

    Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!