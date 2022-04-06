• 06 Nisan 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
Yargı'da Ilgaz'ın büyük çıkmazı! Ceylin'e korkunç gerçeği itiraf edecek mi?
Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlere duygusal anlar yaşatacak bir bölümüm habercisi oluyor. Ceylin’in, Ilgaz’la yeni taşınacakları ev için heyecanının gözler önüne serildiği tanıtımda Ilgaz’ın bildiği acı gerçek sebebiyle zor anlar yaşaması dikkat çekiyor.
• 06 Nisan 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…