• 06 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
Yargı'da Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı! "Son bir kez sarılabilir miyim?"
Kanal D’nin her pazar izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi 'Yargı'nın yeni bölümünden yürek burkan ikinci tanıtım yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin’in boşanma kararına gelen tepkiler gözler önüne serilirken, Ilgaz ve Yekta arasındaki gerilim ise heyecanı artırıyor.
• 06 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.