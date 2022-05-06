Yargı'da Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı! "Son bir kez sarılabilir miyim?"

Eren Komiser (Uğur Aslan) ile konuşan Savcı Pars (Mehmet Yılmaz Ak) "Nasılı mı var arkadaş, adam resmen 'Bitti, ayrıldık' dedi. Ne bekliyordun ki?" ifadelerini kullanıyor. Bu sırada Gül'ün (Zeyno Eracar) "Ortada bir mezar var, iki kıyısında da bunlar" sözleri duyuluyor.