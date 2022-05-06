Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYargı'da Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı! "Son bir kez sarılabilir miyim?"
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'da Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı! "Son bir kez sarılabilir miyim?"
• 06 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:

Yargı'da Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı! "Son bir kez sarılabilir miyim?"

Kanal D’nin her pazar izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi 'Yargı'nın yeni bölümünden yürek burkan ikinci tanıtım yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin’in boşanma kararına gelen tepkiler gözler önüne serilirken, Ilgaz ve Yekta arasındaki gerilim ise heyecanı artırıyor.

• 06 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Yargıda Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı Son bir kez sarılabilir miyim
ABONE OL

Sezonun en iddialı dizilerinden, Ay Yapım imzalı Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında; Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), aldıkları boşanma kararını resmiyete dökerken, haberi duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

2BU HİKAYEDE EN MASUN İKİNİZSİNİZ

"BU HİKAYEDE EN MASUN İKİNİZSİNİZ"

Ceylin’in kararını sorgulayan Aylin (Pınar Çağlar Gençtürk), "Bir karar vermişsiniz, üzerine söz söylemek olmaz ama sen onu seviyorsun. Tamam zor bir durum ama bu hikayede en masum ikinizsiniz" diyor.

3Yargıda Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı Son bir kez sarılabilir miyim

Eren Komiser (Uğur Aslan) ile konuşan Savcı Pars (Mehmet Yılmaz Ak) "Nasılı mı var arkadaş, adam resmen 'Bitti, ayrıldık' dedi. Ne bekliyordun ki?" ifadelerini kullanıyor. Bu sırada Gül'ün (Zeyno Eracar) "Ortada bir mezar var, iki kıyısında da bunlar" sözleri duyuluyor.

4SON BİR KEZ SARILABİLİR MİYİM

"SON BİR KEZ SARILABİLİR MİYİM?"

Ilgaz "Bizi sadece gerçek iyileştirecek" derken, Ceylin'in “Son bir kez sarılabilir miyim?” sorusu duygusal anlara sahne oluyor.

5
6Yargıda Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı Son bir kez sarılabilir miyim

Ilgaz’ın Yekta’yı (Uğur Polat) sert bir tavırla uyarması ise ikili arasında tansiyonun giderek yükseleceğinin sinyallerini veriyor.

7Yargıda Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı Son bir kez sarılabilir miyim

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

8Yargıda Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı Son bir kez sarılabilir miyim

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor'un yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafı!

Survivor'un yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafı!

Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı!

Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı!

Buse Varol'dan Alişan'a romantik paylaşım! 'Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun'

Buse Varol'dan Alişan'a romantik paylaşım! 'Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun'

Pınar Altuğ sezonu açtı! Bacaklarını çekip paylaştı...

Pınar Altuğ sezonu açtı! Bacaklarını çekip paylaştı...