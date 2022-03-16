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MagazinYargı'da gerilim yükseliyor! Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı?
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'da gerilim yükseliyor! Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı?
• 16 Mart 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Yargı'da gerilim yükseliyor! Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı?

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım, temposu yüksek bir bölümün ipuçlarını gözler önüne seriyor. Ormanda bulunan ceset gerilimi yükseltirken Ceylin’in feryadı “Ceylin, babasının başına gelenleri mi öğreniyor?” sorusunu beraberinde getiriyor.

• 16 Mart 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Yargıda gerilim yükseliyor Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı
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Yargı’nın Pazar akşamı izleyenlerle buluşacak yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ceylin Engin’den gelen mesajın babasıyla ilgili olabileceği ihtimalini kabul etmezken Erguvan ailesi Zafer’i karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

2Yargıda gerilim yükseliyor Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı

Ilgaz’ın, Zafer’e bir şey olduğuna dair şüpheleri giderek artarken konuyla ilgili Metin’den yardım istiyor.

3Yargıda gerilim yükseliyor Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı

Bu istekle köşeye sıkışan Metin endişesini Merdan’la paylaşırken ormanda bulunan ceset ortalığı iyice karıştırıyor.

4Yargıda gerilim yükseliyor Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı

Gemiden Zafer’in inmemesi Erguvan ailesinin kafasını karıştırırken Ceylin’in sinir krizi, “Ceylin, yıkıcı gerçekle karşı karşıya mı kalacak?” sorusunu akıllara getiriyor. Serdar’ın, Yekta’ya Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü söylemesi yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

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6Yargıda gerilim yükseliyor Zafer’in ortadan kaybolmasına dair sır perdesi aralanacak mı

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor. ‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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