Yargı'da Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti! Her şey karıştı...
Kanal D’nin nefes kesen dizisi Yargı, sürprizlerle dolu bir bölüme daha imza attı. Çınar ve kızların arabada olduğu sırada polislerin Serdar’ın bagajında yanmış bir ceset bulması seyircinin kanını dondururken bu durum izleyenlerin aklında: “Ceset kime ait?” sorusunu bıraktı. Dizinin ekrana gelen bu bölümü; ABC1 kategorisinde 10,27 reyting yüzde 21,71 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,61 reyting yüzde 24,41 izlenme payı ile Total kategoride ise 8,14 reyting ve yüzde 18,62 izlenme payı ile üç kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.
Cüneyt gözaltına alınan Yekta’yı kurtarmak için Neva’dan yardım isterken geçmişte kendisinin de ona yardım ettiğini hatırlatması Neva’yı çok sinirlendirdi. Delilleri Yekta’nın tutuklanması için yeterli bulan Neva inandığı adaletten şaşmadı ve Cüneyt’e yardımcı olmadı. Neva bu hareketiyle Cüneyt’i büyük bir hayal kırıklığına uğratsa da Ilgaz ve Pars’ın takdirini topladı. Ilgaz Ceylin’in kendisinden sakladığı videoya ulaştı ve şaşırtıcı gerçekler ortaya döküldü.
Çınar ve kızların arabada olduğu sırada polislerin Serdar’ın bagajında yanmış bir ceset bulması seyircinin kanını dondururken bu durum izleyenlerin aklında: “Ceset kime ait?” sorusunu bıraktı.
Dizi sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. #yargı ve #Yara etiketleri kullanılarak binlerce tweet atıldı. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.