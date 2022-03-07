Yargı'da Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti! Her şey karıştı...

Cüneyt gözaltına alınan Yekta’yı kurtarmak için Neva’dan yardım isterken geçmişte kendisinin de ona yardım ettiğini hatırlatması Neva’yı çok sinirlendirdi. Delilleri Yekta’nın tutuklanması için yeterli bulan Neva inandığı adaletten şaşmadı ve Cüneyt’e yardımcı olmadı. Neva bu hareketiyle Cüneyt’i büyük bir hayal kırıklığına uğratsa da Ilgaz ve Pars’ın takdirini topladı. Ilgaz Ceylin’in kendisinden sakladığı videoya ulaştı ve şaşırtıcı gerçekler ortaya döküldü.