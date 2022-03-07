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MagazinYargı'da Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti! Her şey karıştı...
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• 07 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Yargı'da Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti! Her şey karıştı...

Kanal D’nin nefes kesen dizisi Yargı, sürprizlerle dolu bir bölüme daha imza attı. Çınar ve kızların arabada olduğu sırada polislerin Serdar’ın bagajında yanmış bir ceset bulması seyircinin kanını dondururken bu durum izleyenlerin aklında: “Ceset kime ait?” sorusunu bıraktı. Dizinin ekrana gelen bu bölümü; ABC1 kategorisinde 10,27 reyting yüzde 21,71 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,61 reyting yüzde 24,41 izlenme payı ile Total kategoride ise 8,14 reyting ve yüzde 18,62 izlenme payı ile üç kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.

• 07 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...
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Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü reytinglerde tüm kategorilerde galip gelerek Pazar akşamına damga vurdu. Ceylin’e bıraktığı videoda kendini zehirleyenin de Niyazi’yi azmettirenin de kendisi olduğunu itiraf eden Engin’in bu hamlesi dengeleri alt üst etti.

2Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...

Etkileyici hikayesi ve ters köşeleriyle Yargı yine nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Seda’nın, Merdan’ın büyük sırrını öğrenmesinin ardından Merdan’ın ziyarete gittiği küçük çocuğun dikkat çektiği bölümde, Engin cinayetiyle ilgili de kritik gelişmeler yaşandı.

3Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...

Cüneyt gözaltına alınan Yekta’yı kurtarmak için Neva’dan yardım isterken geçmişte kendisinin de ona yardım ettiğini hatırlatması Neva’yı çok sinirlendirdi. Delilleri Yekta’nın tutuklanması için yeterli bulan Neva inandığı adaletten şaşmadı ve Cüneyt’e yardımcı olmadı. Neva bu hareketiyle Cüneyt’i büyük bir hayal kırıklığına uğratsa da Ilgaz ve Pars’ın takdirini topladı. Ilgaz Ceylin’in kendisinden sakladığı videoya ulaştı ve şaşırtıcı gerçekler ortaya döküldü.

4Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...

Videoda Engin’in kendini zehirlediğini ve Niyazi’yi azmettirdiğini itiraf etmesi izleyenleri şok etti. Engin’in itirafına rağmen Yekta’nın tutuklanmasına göz yuman Ceylin, Ilgaz’ın sert tepkisiyle karşılaşırken Ilgaz ise videoyu hemen Pars’a teslim etti.

5Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...

Yekta’nın suçsuz olduğu kanıtlandığında ve cezaevinden çıktığında Ceylin’e karşı hamlesinin ne olacağı merak uyandırırken Yargı’nın bu bölümünün final sahnesi de ses getirdi.

6Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...

Çınar ve kızların arabada olduğu sırada polislerin Serdar’ın bagajında yanmış bir ceset bulması seyircinin kanını dondururken bu durum izleyenlerin aklında: “Ceset kime ait?” sorusunu bıraktı.

7Yargıda Engin’in bu hamlesi dengeleri altüst etti Her şey karıştı...

Dizi sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. #yargı ve #Yara etiketleri kullanılarak binlerce tweet atıldı. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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