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Magazin "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'den sosyal medyayı sallayan pozlar!
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• 27 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:

"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'den sosyal medyayı sallayan pozlar!

Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Pınar Deniz montunun içine hiçbir şey giymedi ve poz verdi. Deniz'in bu pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

• 27 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
1Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar
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Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ayrıldı. "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'in adı avukat Nail Gönenli ile anılsa da oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.

2Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Geçtiğimiz günlerde göbeğine kadar inen dekoltesiyle hayranlarını mest eden oyuncu sınırları zorladı.

3Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz bu sefer montunun içinde hiçbir şey giymeden poz verince sosyal medyayı salladı.

4Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Oyuncu Pınar Deniz'in pozlarına "Ayrılık yaradı" yorumları yağdı.

5Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Pınar Deniz, önceki gün gazetecilerle biten ilişkisi hakkında konuştu. Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan oyuncu, ayrılık sebebinin sorulması üzerine "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" yanıtını verdi.

6Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Yargı dizisindeki Avukat Ceylin rolüyle kalpleri kazanan son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, markaların da peşinden koştuğu isim olarak ön plana çıkıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

7Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Geceden paylaşımlarda bulunan Pınar Deniz'in derin göğüs dekolteli deri elbisesi oldukça iddialı bulundu.

8Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Pınar Deniz'in göğüs dekolteli siyah elbisesi ile pozlarına beğeni yağdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki Pınar Deniz'e "Böyle güzellik olur mu?" "Ceylin'e bakın siz" yorumları yapıldı.

9Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Pınar Deniz'e çok benzetilen ablası Huri Deniz de kız kardeşinin bu karesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

10Yargı dizisinin Ceylini Pınar Denizden sosyal medyayı sallayan pozlar

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor.

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