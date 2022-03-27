"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'den sosyal medyayı sallayan pozlar!

Pınar Deniz, önceki gün gazetecilerle biten ilişkisi hakkında konuştu. Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan oyuncu, ayrılık sebebinin sorulması üzerine "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" yanıtını verdi.