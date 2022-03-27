• 27 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'den sosyal medyayı sallayan pozlar!
Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Pınar Deniz montunun içine hiçbir şey giymedi ve poz verdi. Deniz'in bu pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
• 27 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
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Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ayrıldı. "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'in adı avukat Nail Gönenli ile anılsa da oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.
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Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz bu sefer montunun içinde hiçbir şey giymeden poz verince sosyal medyayı salladı.
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