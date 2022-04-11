Yargı dizisinde Ceylin bir kez daha yıkıldı!

Finalde Ilgaz, Eren ve Pars, Çınar’ın nerede olduğunu bulurken tesadüfen Yavuz’un serbest bırakıldığını öğrenmesinin ardından Yekta’dan Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü duyan Ceylin ise Yekta tarafından Çınar’ın olduğu yere götürüldü. Ceylin’in Ilgaz Eren ve Pars’ın Çınar’ı buldukları ana tanıklık etmesi, üçlünün Çınar’ın kaçmasına yardımcı olduğunu düşünmesine sebep oldu. Heyecanın zirveye ulaştığı final sahnesiyle ses getiren ‘Yargı’da Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisini bundan sonra nelerin beklediği izleyenlerde büyük merak uyandırıyor.