Yaralı halde bulunan kurt tedavisinin ardından doğaya salınmaya hazırlanıyor

Son olarak Bitlis ilinden bitkin ve yaralı halde bulunan kurdun tedavisi için kendilerine getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Yaralı kurdun ilk müdahalesi Bitlis'teki ekipler tarafından yapılmış. İleri tedavi ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkezimize getirildi. Hayvan bize kafa travması ve sağ ön ayağındaki felç nedeniyle agoni durumuna yakın bir şekilde ulaştırıldı. Yaptığımız yoğun bakım ve tedavi, hayvanın direncinin yüksek olması sayesinde oldukça iyi sonuç verdi” dedi.