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FenerbahçeYaptığı değişiklikler olay oldu! Trabzonspor maçından sonra 'Sene sonunda gideceksin' tepkisi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yaptığı değişiklikler olay oldu! Trabzonspor maçından sonra 'Sene sonunda gideceksin' tepkisi
• 07 Mart 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:

Yaptığı değişiklikler olay oldu! Trabzonspor maçından sonra 'Sene sonunda gideceksin' tepkisi

Trabzonspor ile 1-1 berabere biten maçtan sonra yaptığı açıklamalarla yine olay yaratan İsmail Kartal'a büyük tepki geldi. Her şey yolunda gidiyor ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam için "Fatih Terim'in Galatasaray'ını Vitor Pereira varken yendik" karşılığı geldi.

• 07 Mart 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
1Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ilginç açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Arda Güler için "3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanımıyordu.

2Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor. Bundan memnunum, demek ki doğru işi yapıyorum. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim." diyerek herkesi şaşırtan İsmail Kartal, bir ilginç açıklamaya daha imza attı.

3Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

12 Ocak'ta 2. Kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki kariyerine oldukça kötü başladı. Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 8 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de yenilgi alan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor'a; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Slavia Prag'a elenmek kurtulamadı.

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Tecrübeli teknik direktörün elde ettiği 4 galibiyetten 3'ü, galibiyet serisinde yakalanırken o seri de Trabzonspor maçıyla sona erdi.

5Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

Taraftarların istifaya davet ettiği İsmail Kartal'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından yaptığı, "Her geçen hafta takım üstüne koymaya devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım yukarıya doğru ivmelendi geldiğimiz günden beri. Taraftar önünde bugün karşımızda rakip kim olursa olsun aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık.

6Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

Artık takımımız bir eşiği geçti, onun sinyalini veriyordu zaten. Doğru söylemek gerekiyorsa geçmişteki hocaların da katkıları var. Kıyaslanmak doğru değil diye düşünüyorum. Geldikten sonra elimden geldiği kadar bazı şeyleri nasıl yapabilirim bunları tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimin değdiği ufak da olsa belli.

7Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

İyi yoldayız. İyi çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün en azından kaybetmedik. Dört maçtır mağlup olmuyoruz. İkincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Puan olarak fazla olmasa da çok fazla rakip var. En üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz." açıklaması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

8İSMAİL KARTALA SERT SÖZLER: KİBİR BELİRTİSİ

İSMAİL KARTAL'A SERT SÖZLER: "KİBİR BELİRTİSİ"

Fenerbahçeli taraftarların tepkilerinden bazıları şöyle:- "Senin elin mi taraftar bugün destek vermeseydi görürdüm senin elini."

9Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

- "Derbileri Fenerbahçe hep üstün oynar. Zira Fatih Terim'in Galatasaray'ını Vitor Pereira varken yendik. Kimin eli kime değiyor. Benlik demek kibir belirtisi."

10Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

- "Kusura bakma hocam bugün tribün vardı. Ben bir üniversite öğrencisi olarak bugün son 100 TL'mi "Migros Alt" biletine verdim, kusura bakmayın."

11Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

- "Yav hoca gözün seveyim bana bir tane farkını söyle diğerlerinden... Arda sana ne yaptı ya bu kadar eziliyorsun altında. İki pas yapamayan, aylardır maç oynamayan adamı son 4-5 dakika oyuna alıyorsun."

12Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

-"Uzun süre oynamayan adamı sen son 10-15 dakika oyuna al, zaten adamın nefesini açması 15-20 dakika ister. Ne kapasitede olduğun ortada, kendine pay çıkarma. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun."

13Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

-" Hocam Fenerbahçeliliğine laf yok. Eleştiri yapmıyorsam da suç sende değil, seni getirende. Ama sen de biraz abartma. İlla konuşturacaksın bizi yapma etme yahu."

14Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

- "Hoca yapma şöyle açıklamalar, sene sonu gideceksin. İkinci yarı yaptığın değişiklikleri gördük. Tam anlamıyla rezaletti."

15Yaptığı değişiklikler olay oldu Trabzonspor maçından sonra Sene sonunda gideceksin tepkisi

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