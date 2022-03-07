Yaptığı değişiklikler olay oldu! Trabzonspor maçından sonra 'Sene sonunda gideceksin' tepkisi
Trabzonspor ile 1-1 berabere biten maçtan sonra yaptığı açıklamalarla yine olay yaratan İsmail Kartal'a büyük tepki geldi. Her şey yolunda gidiyor ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam için "Fatih Terim'in Galatasaray'ını Vitor Pereira varken yendik" karşılığı geldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ilginç açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Arda Güler için "3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanımıyordu.
12 Ocak'ta 2. Kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki kariyerine oldukça kötü başladı. Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 8 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de yenilgi alan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor'a; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Slavia Prag'a elenmek kurtulamadı.
Tecrübeli teknik direktörün elde ettiği 4 galibiyetten 3'ü, galibiyet serisinde yakalanırken o seri de Trabzonspor maçıyla sona erdi.
Taraftarların istifaya davet ettiği İsmail Kartal'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından yaptığı, "Her geçen hafta takım üstüne koymaya devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım yukarıya doğru ivmelendi geldiğimiz günden beri. Taraftar önünde bugün karşımızda rakip kim olursa olsun aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık.
Artık takımımız bir eşiği geçti, onun sinyalini veriyordu zaten. Doğru söylemek gerekiyorsa geçmişteki hocaların da katkıları var. Kıyaslanmak doğru değil diye düşünüyorum. Geldikten sonra elimden geldiği kadar bazı şeyleri nasıl yapabilirim bunları tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimin değdiği ufak da olsa belli.
İyi yoldayız. İyi çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün en azından kaybetmedik. Dört maçtır mağlup olmuyoruz. İkincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Puan olarak fazla olmasa da çok fazla rakip var. En üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz." açıklaması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.