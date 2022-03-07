Yaptığı değişiklikler olay oldu! Trabzonspor maçından sonra 'Sene sonunda gideceksin' tepkisi

Artık takımımız bir eşiği geçti, onun sinyalini veriyordu zaten. Doğru söylemek gerekiyorsa geçmişteki hocaların da katkıları var. Kıyaslanmak doğru değil diye düşünüyorum. Geldikten sonra elimden geldiği kadar bazı şeyleri nasıl yapabilirim bunları tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimin değdiği ufak da olsa belli.