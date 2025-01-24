Yangın paniği evlere sıçradı: Yönetmelik değil denetim sorunu yaşanıyor

İlgili yönetmelikte konutlarda kaçış yolları, kaçış merdiveni, uygun yapı malzeme kullanımı, algılara ve uyarı sistemleri kurulması, uygun tipte söndürme gibi konuların projelendirilmesi çok net yazar. 2007 sonrası yapılan tüm binalarda, proje büyüklüğüne, yüksekliğine göre yapılan hesaplarla alınacak önlemler çok nettir. Ama soru şu; yönetmelikte yazanlar uygulanıyor mu, denetim yapılıyor mu? Mesela 2010’da yapılan bir binada yağmurlama sistemi, yangın tüpü vardır. Ama acaba o günden bu yana kontrol edildi mi? Yangın merdiveni amacına uygun mu, yoksa eşya depolama alanı haline mi geldi... İllerde belediye, il dışında il özel idareleri, işyerlerinde kullanım ruhsat veren kurumlar bunları sürekli denetlemeli.”