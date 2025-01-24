Yangın paniği evlere sıçradı: Yönetmelik değil denetim sorunu yaşanıyor
Bolu’daki facia ‘Peki evlerimiz ne kadar güvenli’ sorusunu akıllara getirdi. Apartman ve site sakinleri, yöneticileri soru yağmuruna tutarak önlemleri sorgulamaya başladı. Birçok binada görüntüde olan alarm ve söndürme sistemlerinin çalışmadığını, acil çıkışın depolara dönüştüğünü belirten uzmanlar, “Yönetmelik değil denetim sorunu yaşanıyor” vurgusu yaptı.
• 24 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme: