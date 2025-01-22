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Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.

• 22 Ocak 2025 - 07:41 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2025 - 07:41 • Son Güncelleme:
1Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor.

2Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

3Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

4Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı.

5Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

6Yangın anında annesini arayıp helallik aldı