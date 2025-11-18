Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Baraj doluluk oranı kuraklığın etkisini gösteriyor

4

Köyler bölgesinde bu sene ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini belirten Kaya, "Bu sayede su tüketimini yüzde 50 oranında azalttık. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir destek olacağını düşünüyoruz. Ancak Yeşil Körfez Su Birliği, DSİ ile de çalışmalarımız devam ediyor. İstiyoruz ki mevcut suyu en azından aralık ayının ortalarına kadar bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz" diye konuştu.