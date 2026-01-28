Yalova'da acil devreye girmişti: Sonuç açıklandı

2

Eylem planı çerçevesinde 26 Kasım’dan 13 Ocak 2026 tarihine kadar 20.00 ile 06.00 saatleri arasında her gün su kesintisine gidiliyordu. Doluluk oranları yüzde 5’in de altında düşen Gökçe Barajı’nda son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte doluluk seviyesi yeniden yüzde 15’lere yükselince su kesintileri sona ermişti.