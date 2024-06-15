Yalıda Oscar’lık soygun! Plan 1.5 yıl önce yapıldı
Memduh Paşa Yalısı’nda gerçekleşen 130 milyonluk soygunun aylar öncesinden filmleri aratmayan bir planla soyulduğu ortaya çıktı. Bekçi Ahmet Yıldırım, 1.5 yıl önce güven kazanmak için işe girdi. Yıldırım alarmları susturunca, Bulgaristan’dan getirilen kamyonla şüpheliler yalıya girdi. Manyetik matkaplarla kasalar açıldı. Dönüşte 4 ayrı plaka değiştirildi.
İHA
• 15 Haziran 2024 - 11:43 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Haziran 2024 - 11:43 • Son Güncelleme: