Yağmur bile fayda etmedi! Su çekildi, çatlaklar oluştu! TESKİ'den açıklama geldi

Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlardan sonra artmadı. Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımından dolayı azalan su miktarını, son günlerdeki yağışlar da etkilemedi.