Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 25°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI °C, 29°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 26°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 27°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.