Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün öğleden sonra ise bazı illerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. Meteoroloji sağanak yağış olan illerde kuvvetli sel ve diğer olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.
• 08 Haziran 2024 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 10:10 • Son Güncelleme: