Ya tutarsa diye ekti, para basmaya başlayınca herkes köye göçtü! Yüzlerce aile kazanıyor, 350 milyonluk gelir

Vali Ekrem Canalp, "2007'de 4 haneye verilmiş olan destekle başlamış, bugün 400 hanenin geçim kaynağı haline gelmiştir. Sason ilçemizin de ana geçim kaynaklarından bir tanesidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bizim şu anda yapımı devam eden Oymataş Gıda İhtisas OSB'mizde firmalar bu şekildeki ürünlerimizi de nihai ürün haline getirecekler ve sadece ulusal pazarda değil, uluslararası pazarlara da çileğimizi pazarlama imkanına kavuşacağız.