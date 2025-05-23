Ya tutarsa diye ekti, para basmaya başlayınca herkes köye göçtü! Yüzlerce aile kazanıyor, 350 milyonluk gelir
Batman'da 2007 yılında 4 ailenin ekimiyle başladı. O yıllarda ürünlerin tutup tutmayacağını çok bilmeyen köylüler yıllar sonra üretim rekoru kırdı. Yüzde 100 devlet desteği alan çiftçiler tarafından üretilen ürün 2018 yılında da çoğrafi işaret aldı. Şimdi Batman'ın köyüne göç etmek isteyip üretim yapmak isteyenler artışa geçti.
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)
• 23 Mayıs 2025 - 17:34 • Son Güncelleme:
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)
• 23 Mayıs 2025 - 17:34 • Son Güncelleme: