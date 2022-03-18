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GalatasarayXavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı
HaberlerGalatasaray Haberleri Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı
• 18 Mart 2022 - 17:50 • Son Güncelleme:

Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı

Dün akşam NEF Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen ve 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini 2-1'le geçen Barcelona'da Xavi'nin açıklamaları bir hayli dikkat çekti. İlk karşılaşmada sarı kırmızılı oyuncuları hafife aldığı gözlemlenen Xavi'nin dün bazı yıldızlara özel önlem aldığı ortaya çıkarken, genç çalıştırıcının Torrent'in prensine ayrı parantez açması ise ilgi uyandırdı.

• 18 Mart 2022 - 17:50 • Son Güncelleme:
1Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı
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Beşiktaş derbisinde ismi anons edildiğinde ıslıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent dün Barcelona maçı öncesi taraftarlardan büyük alkış aldı.

2Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Katalan hoca Avrupa Ligi'ne veda ettikleri 2-1'lik Barcelona yenilgisi sonrası şunları söyledi: "Öncelikle oyuncularımızla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık. Bireysel yetenekle Pedri ağları buldu. İkinci gol ilginç oldu. Anlamıyorum o kuralı, 10 kişiydik sahada ve o sırada hakem, kurallar gereği oyunun devam etmesine karar verdi. Mecburen saygı duyacağız. Biz doğru yoldayız."

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"Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu göstererek oynadılar. Türkiye'de Barcelona'yı tanımayan insanlar bilsinler; onlar oynadığı bütün maçları domine ederler. Gerçekleri görmemiz lazım ve kime karşı oynadığımızı bilmeliyiz. Barcelona gibi bir takımı bir maçta yenersiniz, şansınız yanınızda olur. Ya da onlar iyi gününde değildir... Ama iki maçta iyi sonuç almak kolay olmaz. Şimdi ligi düşüneceğiz."

4Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Galatasaray'da geçmiş yıllarda oynayan bir çok futbolcu dün tribündeydi ama ikisi çok özeldi. Hem Barcelona forması giyen hem de sarı-kırmızılı takımla UEFA Kupası alan kadroda yer alan Hagi ile Popescu, Nef'in özel davetlisi olarak İstanbul'daydı. İki efsaneye karşılaşma öncesi plaket takdimi yapıldı.

5Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

NEF Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarı, Barcelona'ya karşı 12. adam olarak görevini kusursuz yaptı. Top rakibe geldiğinde ıslıklarıyla adeta defans yapan, kendi oyuncusu topla buluştuğunda tezahüratıyla takımı ateşleyen sarı-kırmızılıların coşkusu, İspanya'da hatta dünyada ses getirdi. Ancak skor coşkulu taraftarın neşesini kaçırdı.

6Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Barelona'nın yedek kulübesi, saha içindeki futbolculardan daha çok efor harcadı! Başta teknik direktör Xavi Herhandez olmak üzere oyundan çıktıktan sonra Pique, mücadeleye kenardan devam etti. Bir dakika yerinde oturmayan 42 yaşındaki teknik direktör, her pozisyonda soluğu 4. hakemin yanında aldı. Pique de sürekli saha çizgisi kenarından oyundaki arkadaşlarına müdahale etti. Jordi Alba topu tribünlere atıp seyirciyi tahrik ederken, sahaya da yabancı madde atıldı.

7Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Mücadeleyi bazı Avrupa kulüpleri farklı bir gözle takip etti. Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Lyon scoutları oyuncuya hayran kalırken, genç yıldız dün de Atletico Madrid tarafından mercek altındaydı.

8Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Barça'nın hocası Xavi de maçtan sonra yıldız futbolcuyu övüp "Kerem çok iyi bir oyuncu, ilginç yetenekleri var. Bire bir pozisyonlarda çok etkili. Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi. Ona özel önlem aldık" dedi.

9Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Galatasaray, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna kiraladığı Inaki Pena'nın bonservisi için Barcelona ile ilk temasa geçti. İspanya basınında çıkan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Barcelona'ya Pena için düşündükleri bonservis bedelini sordu. İspanyol ekibi, Galatasaray'a net bir rakam vermese de bu transfer için kapıyı açık bıraktı.

10Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarı-kırmızılılar, toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

11Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin Euro elde etti.

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13Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra Torrentin en güçlü silahı yakıştırmasını yaptı

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