Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı
Dün akşam NEF Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen ve 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini 2-1'le geçen Barcelona'da Xavi'nin açıklamaları bir hayli dikkat çekti. İlk karşılaşmada sarı kırmızılı oyuncuları hafife aldığı gözlemlenen Xavi'nin dün bazı yıldızlara özel önlem aldığı ortaya çıkarken, genç çalıştırıcının Torrent'in prensine ayrı parantez açması ise ilgi uyandırdı.
Beşiktaş derbisinde ismi anons edildiğinde ıslıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent dün Barcelona maçı öncesi taraftarlardan büyük alkış aldı.
Katalan hoca Avrupa Ligi'ne veda ettikleri 2-1'lik Barcelona yenilgisi sonrası şunları söyledi: "Öncelikle oyuncularımızla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık. Bireysel yetenekle Pedri ağları buldu. İkinci gol ilginç oldu. Anlamıyorum o kuralı, 10 kişiydik sahada ve o sırada hakem, kurallar gereği oyunun devam etmesine karar verdi. Mecburen saygı duyacağız. Biz doğru yoldayız."
"Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu göstererek oynadılar. Türkiye'de Barcelona'yı tanımayan insanlar bilsinler; onlar oynadığı bütün maçları domine ederler. Gerçekleri görmemiz lazım ve kime karşı oynadığımızı bilmeliyiz. Barcelona gibi bir takımı bir maçta yenersiniz, şansınız yanınızda olur. Ya da onlar iyi gününde değildir... Ama iki maçta iyi sonuç almak kolay olmaz. Şimdi ligi düşüneceğiz."
Galatasaray'da geçmiş yıllarda oynayan bir çok futbolcu dün tribündeydi ama ikisi çok özeldi. Hem Barcelona forması giyen hem de sarı-kırmızılı takımla UEFA Kupası alan kadroda yer alan Hagi ile Popescu, Nef'in özel davetlisi olarak İstanbul'daydı. İki efsaneye karşılaşma öncesi plaket takdimi yapıldı.
NEF Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarı, Barcelona'ya karşı 12. adam olarak görevini kusursuz yaptı. Top rakibe geldiğinde ıslıklarıyla adeta defans yapan, kendi oyuncusu topla buluştuğunda tezahüratıyla takımı ateşleyen sarı-kırmızılıların coşkusu, İspanya'da hatta dünyada ses getirdi. Ancak skor coşkulu taraftarın neşesini kaçırdı.
Barelona'nın yedek kulübesi, saha içindeki futbolculardan daha çok efor harcadı! Başta teknik direktör Xavi Herhandez olmak üzere oyundan çıktıktan sonra Pique, mücadeleye kenardan devam etti. Bir dakika yerinde oturmayan 42 yaşındaki teknik direktör, her pozisyonda soluğu 4. hakemin yanında aldı. Pique de sürekli saha çizgisi kenarından oyundaki arkadaşlarına müdahale etti. Jordi Alba topu tribünlere atıp seyirciyi tahrik ederken, sahaya da yabancı madde atıldı.
Mücadeleyi bazı Avrupa kulüpleri farklı bir gözle takip etti. Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Lyon scoutları oyuncuya hayran kalırken, genç yıldız dün de Atletico Madrid tarafından mercek altındaydı.
Galatasaray, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna kiraladığı Inaki Pena'nın bonservisi için Barcelona ile ilk temasa geçti. İspanya basınında çıkan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Barcelona'ya Pena için düşündükleri bonservis bedelini sordu. İspanyol ekibi, Galatasaray'a net bir rakam vermese de bu transfer için kapıyı açık bıraktı.