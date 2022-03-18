Xavi onu görünce iki yıldızını peşine taktı maçtan sonra 'Torrent'in en güçlü silahı' yakıştırmasını yaptı

"Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu göstererek oynadılar. Türkiye'de Barcelona'yı tanımayan insanlar bilsinler; onlar oynadığı bütün maçları domine ederler. Gerçekleri görmemiz lazım ve kime karşı oynadığımızı bilmeliyiz. Barcelona gibi bir takımı bir maçta yenersiniz, şansınız yanınızda olur. Ya da onlar iyi gününde değildir... Ama iki maçta iyi sonuç almak kolay olmaz. Şimdi ligi düşüneceğiz."