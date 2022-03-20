Xavi, 'haberim yok tanımıyorum' demişti! Barcelona'dan F.Bahçeli yıldızın kasetlerini toplayıp izleme kararı

2019’da Ankaragücü’nden 20 yaşında transfer edildiğinde dahi taraftarların güvenini kazanan başarılı eldiven de kendisini Fenerbahçe ile özdeşleştirmiş durumda. Sarı-lacivertli forma altında en kısa sürede bir lig şampiyonluğu kazanarak adını tarihe daha da özel yazdırmak isteyen milli file bekçisi, şu anda tüm kariyerini Fenerbahçe’ye göre kurguluyor.Başkan Ali Koç da takımda sadece Altay Bayındır’a gelebilecek tekliflere kapalı tutuyor. Şu anda ne teklif gelirse gelsin Altay’ın satılmayacağı vurgulanıyor. Altay’ın ölümsüzleşen ‘1’ numaralar arasına gireceği ısrarla belirtiliyor.