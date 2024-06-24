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Gündem WhatsApp çıkartma paketi: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir?
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WhatsApp çıkartma paketi: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir?

Çevrimiçi platformlar arasında en çok kullanılanın şüphesiz WhatsApp'tır. Çıkartma paketleriyle de gündeme gelen platform yeni bir paketi kullanıcılarına sundu. Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi WhatsApp yeni sürümlerde kendini gösterdi. Özel kullanılan hareketli çıkartmalar kolayca indirilebiliyor. Peki WhatsApp Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir?

• 24 Haziran 2024 - 14:33 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2024 - 14:33 • Son Güncelleme:
1 WhatsApp çıkartma paketi: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir

WhatsApp yeni çıkartma paketiyle kullanıcıların hizmetine sundu. Sohbetlere renk katan Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi hareketli ve yüksek çözünürlüklü animasyonlardan oluşuyor. Peki Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir?

2 WhatsApp çıkartma paketi: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir



WHATSAPP BEN SADECE BİR KIZIM ÇIKARTMA PAKETİ

Yeni çıkartma paketi için öncelikle WhatsApp uygulamasının güncellenmesi gerekiyor.

Ardından sohbet sayfasında sağ altta yer alan çıkartmaların olduğu bölümü tıklayın.

3 WhatsApp çıkartma paketi: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir



Artı (+) işaretine dokunduğunuzda tüm çıkartmalar kısmında 'Ben Sadece Bir Kızım' adında özel paket karşınıza çıkacak.

Çıkartmaları indirdikten sonra sohbetlerinizde yer verebilirsiniz.