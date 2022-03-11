Vücutta iltihaplanmaya neden oluyor, hepsi zehir saçıyor! Her yarım milyon insanı öldürüyor...

İnflamasyon (enflamasyon) duruma göre iyi veya kötü olabilir. Yaralandığınızda veya hastalandığınızda vücudunuzun kendini korumanın doğal yolu olarak yardımcı olur. Vücudunuzun hastalıklardan korumasına ve iyileşmeyi teşvik etmesine yardımcı olabilir. Kronik inflamasyon (enflamasyon), diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi hastalıklara neden olabilir. Yiyecekler vücudunuzdaki iltihabı önemli ölçüde etkileyebilir. İşte, asla ağzınıza sürmemeniz gereken iltihaplanmaya neden olabilecek 6 yiyecek.