'Vole' programında bombayı patlattı! 'Ali Koç'u kandırıyorlar işi bilmediği için aldatıyorlar...'
Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler 'Vole' programında Jorge Jesus ve yapılacak transferler hakkında çok önemli ifadeler kullandı. Sarı lacivertli kulübün en az 3 futbolcuya ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelikler, Ali Koç için 'İşi bilmediği için kandırıyorlar' sözlerini sarf etti.
Geçtiğimiz hafta önce Portekiz'e, derbiden sonra ise İspanya'ya giden Ali Koç'un tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un işini bitirmeye çok yakın olduğu belirtilirken, başkanın Jesus haricinde 3 flaş transfere de imza atacağı iddia edildi. Sol bek, orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapacağı anlaşılan Koç'un görüşmelere devam ettiği vurgulanırken, Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler'in kulüp içerisinde olan son durumu Vole programında izleyicilere aktarması büyük dikkat çekti. İşte ünlü yorumcu Çelikler'in Ali Koç - Jorge Jesus istihbaratı...
JORGE JESUS BREZİLYA DEFTERİNİ TAMAMEN KAPATTI
Fenerbahçe’de teknik direktör konusu artık son aşamaya geliyor, resmi bir karar alınması bekleniyor. Bu hafta içerisinde Başkan Ali Koç ve yöneticilerin son kararı vereceği belirtiliyor. Gelinen son noktada Jorge Jesus, ciddi anlamda ağır basıyor. Portekizli çalıştırıcının da önünde tek opsiyon olarak Fenerbahçe duruyor. Brezilya defterini tamamen kapatan Jesus, Fenerbahçe’nin teklifine yoğunlaştı.
Skorer'de yer alan habere göre; Jorge Jesus’un teknik ekibi de sarı-lacivertli takım için detaylı bir rapor ve analiz hazırladı. 67 yaşındaki teknik adam Brezilya seyahatinden döndükten sonra hem Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izledi hem de ekibinin kurduğu analizi değerlendirdi. Karar aşamasında olan ve Fenerbahçe’ye olumlu bakan Jorge Jesus, sözleşme süresi ve maddi detayları da göz önünde tutuyor. Ama bu konuda da ciddi bir sorun bulunmuyor.
Başkan Ali Koç’un da kafasındaki esas hoca olarak Jorge Jesus ön plana çıkıyor. Bu hafta içerisinde işi resmiyete dökmek ve bir an evvel 2022-2023 sezonunun planlamasına başlamak isteyen Ali Koç, Jorge Jesus’la birebir görüşme gerçekleştirerek artık son aşamaya geçecek. Daha önce Jesus, 20 Mayıs tarihi verse de Flamengo defteri kapandığı için bu nedenle hiçbir kulübü beklemiyor. İki tarafın Lizbon’da yeniden buluşması bekleniyor.
Jorge Jesus, Fenerbahçe analizindeki en büyük desteği yardımcısı Joao de Deus’tan aldı. Aynı zamanda Jesus’un birinci yardımcısı olan Deus, Fenerbahçe ile ilgili raporları ve analizleri toplayan kişi oldu. Joao de Deus’un hazırladığı rapor Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye yakın durmasını da sağladı. Özellikle kulübün Şampiyonlar Ligi hedefi burada esas nokta oldu. O nedenle şu an takımın ligi 2. bitirmesi bekleniyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus, ailesiyle beraber Brezilya’dan döndüğü Lizbon’da havalimanında yoğun ilgi gördü. Portekiz’de basın mensupları Flamengo sorularını sorunca Jorge Jesus net konuştu, “Brezilya’ya artık geri dönme durumum yok” yorumunda bulundu. Fenerbahçe ve Türkiye sorularıyla da karşılaşan 67 yaşındaki çalıştırıcı, “Bakalım, belki” yanıtını verdi.
Herkesin takip ettiği ve merakla beklediği Ali Koç’un yurt dışı seyahatinin detayları da ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, dün Madrid’de yapılan Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısına katıldı. ECA’nın yönetim kurulunda yer alan Ali Koç, dün bu nedenle İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Burada yeniden düzenlenen Finansal Fair Play kuralları, Şampiyonlar Ligi’nin geleceği ve istenen düzenlemeler ile bazı yeni kararlar üzerinde durulacağı aktarıldı. Ali Koç’un yurt dışı seyahatinde Lizbon’a geçip Jorge Jesus’la görüşmesi de bekleniyor.
F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, kendisi hakkında yorumlar yapan Jorge Jesus için konuştu. Pereira, “Jorge Jesus’un Flamengo ve P. Sousa hakkındaki düşüncelerini bilmiyorum. Gerçekten kendi mi söyledi, onaylandı mı bilmiyorum. Eğer doğruysa bu soruların muhatabı Jesus olmalı. Jorge Jesus açıklasın. Ben Jesus’u yargılayacak ya da onun hakkında konuşacak biri değilim” dedi.