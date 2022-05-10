'Vole' programında bombayı patlattı! 'Ali Koç'u kandırıyorlar işi bilmediği için aldatıyorlar...'

Skorer'de yer alan habere göre; Jorge Jesus’un teknik ekibi de sarı-lacivertli takım için detaylı bir rapor ve analiz hazırladı. 67 yaşındaki teknik adam Brezilya seyahatinden döndükten sonra hem Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izledi hem de ekibinin kurduğu analizi değerlendirdi. Karar aşamasında olan ve Fenerbahçe’ye olumlu bakan Jorge Jesus, sözleşme süresi ve maddi detayları da göz önünde tutuyor. Ama bu konuda da ciddi bir sorun bulunmuyor.