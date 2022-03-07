Vodafone Park'ta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Pizzi ve Alexandru Epureanu'nun yerine, Ravil Tagir ve Danijel Aleksic ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye, kadroda yer almadı.