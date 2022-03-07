Vodafone Park'ta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
Vodafone Park'ta Başakşehir ile 2-2 berabere biten maçta tecrübeli santrafor ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren bir başka oyuncunun performansı ise dikkat çekti. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçının yansımaları...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Başakşehir, 35. dakikada Trezeguet ile öne geçti. Beşiktaş, 41. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle eşitliği sağladı. Devre biterken 45+4. dakikada Stefano Okaka Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.
Kenan Karaman, 54. dakikada sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi. Milli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 45 puana, Başakşehir ise 47 puana yükseldi.
Beşiktaş'ta iki maç sonra stoperlerde değişiklik yaşandı. Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor ve kupadaki Yukatel Kayserispor karşılaşmalarına Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş dörtlüsüyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir mücadelesinde savunma göbeğini Welinton-Serdar Saatçı ikilisiyle kurdu.
Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Pizzi ve Alexandru Epureanu'nun yerine, Ravil Tagir ve Danijel Aleksic ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye, kadroda yer almadı.
İŞTE 4 GOLÜN ATILDIĞI MAÇTAN DİĞER KARELER...
Sezon başında Sergen Yalçın'ın isteğiyle transfer edilen Kenan Karaman'ın Süper Lig'de ilk golüyle tanışması dikkat çekti. Milli futbolcu daha önce sadece Ç.Rizespor karşısında 1 asist yapmıştı. Ayrıca siyah beyazlı kulüple sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'ın oynadığı futbol yönetimi harekete geçirdi. Başkan Çebi'nin yetenekli oyuncuyla yeni kontrat yapacağı bildirildi.