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BeşiktaşVodafone Park'ta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Vodafone Park'ta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
• 07 Mart 2022 - 22:04 • Son Güncelleme:

Vodafone Park'ta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Vodafone Park'ta Başakşehir ile 2-2 berabere biten maçta tecrübeli santrafor ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren bir başka oyuncunun performansı ise dikkat çekti. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçının yansımaları...

• 07 Mart 2022 - 22:04 • Son Güncelleme:
1Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

2Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Başakşehir, 35. dakikada Trezeguet ile öne geçti. Beşiktaş, 41. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle eşitliği sağladı. Devre biterken 45+4. dakikada Stefano Okaka Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.

3Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Kenan Karaman, 54. dakikada sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi. Milli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 45 puana, Başakşehir ise 47 puana yükseldi.

4Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

5Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

6Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Savunmada Francisco Montero'nun yerine Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, orta sahada Necip Uysal'ı kulübeye çekerek Can Bozdoğan'a forma verdi. Michy Batshuayi'yi de kenara alan Karaveli, ileri uçta Güven Yalçın'ı görevlendirdi.

7Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ta iki maç sonra stoperlerde değişiklik yaşandı. Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor ve kupadaki Yukatel Kayserispor karşılaşmalarına Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş dörtlüsüyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir mücadelesinde savunma göbeğini Welinton-Serdar Saatçı ikilisiyle kurdu.

8Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 2 değişiklik yapıldı.

9Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Pizzi ve Alexandru Epureanu'nun yerine, Ravil Tagir ve Danijel Aleksic ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye, kadroda yer almadı.

10Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Serdar Saatçı, Medipol Başakşehir maçıyla 9 müsabaka sonra 11'de yer aldı. Türkiye Kupası'nda Altay'la oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 19 yaşındaki oyuncu, ligde ise en son 16'ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sahaya 11'de çıkmıştı.

11Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Medipol Başakşehir'in genç stoperi Ravil Tagir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

12Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Ligde 19 maç sonra görev yapan Ravil, sezona Aykut Kocaman yönetiminde başlayan turuncu-lacivertli ekipte bu sezon daha önce 5 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

13Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Beşiktaş Kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için tribünleri ücretsiz hale getirmesi mücadeleye ilgiyi artırdı.

14Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Tribünlerde çok sayıda Beşiktaşlı kadın taraftarın olması dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi takip etti.

15Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Siyah-beyazlı takım, sahaya "Yılda bir gün kutlamak değil her gün eşit olmak" yazılı pankartla çıkarken, geride kalan günlerde hayatını kaybeden Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.

16Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem'e mücadele öncesi çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

17İŞTE 4 GOLÜN ATILDIĞI MAÇTAN DİĞER KARELER...

İŞTE 4 GOLÜN ATILDIĞI MAÇTAN DİĞER KARELER...

Sezon başında Sergen Yalçın'ın isteğiyle transfer edilen Kenan Karaman'ın Süper Lig'de ilk golüyle tanışması dikkat çekti. Milli futbolcu daha önce sadece Ç.Rizespor karşısında 1 asist yapmıştı. Ayrıca siyah beyazlı kulüple sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'ın oynadığı futbol yönetimi harekete geçirdi. Başkan Çebi'nin yetenekli oyuncuyla yeni kontrat yapacağı bildirildi.

18Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
19Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
20Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
21Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
22Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
23Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
24Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
25Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı
26Vodafone Parkta 4 gol atıldı tecrübeli forvet ilk defa gol sevinci yaşadı

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