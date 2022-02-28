Vitor Pereira'dan sonra bir darbe de İsmail Kartal'dan! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de son dakika... Vitor Pereira döneminde Portekizli teknik adamla sık sık problemler yaşayan yıldız futbolcu İsmail Kartal'la da aynı senaryoları yaşıyor. Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha kadro dışı kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Luiz Gustavo, Novak ve Ferdi gibi isimler sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
Belindeki sakatlığı nedeniyle sarı lacivertlilerin son 7 maçında forma giyemeyen dünya yıldızı Mesut Özil ile ilgili son karar ise İsmail Kartal tarafından verildi.
1- MESUT'U RİSKE ATMAK İSTEMİYOR
Kartal, sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmana çıkan Mesut'a henüz hazır olmadığı için Kasımpaşa maçı kadrosuna yer vermedi. Geçtiğimiz ayda basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbet toplantısında Mesut'u yüzde yüz hazır olduğunda kullanmak istediğini dile getiren Fenerbahçe'nin hocasının, oyuncusunu riske atmak istemediği için bu kararı verdiği öğrenildi.
Ancak İrfan Can'ın bugünkü maçta ceza sınırında olması İsmail Kartal'ı kara kara düşündürdü. Tecrübeli teknik adam, bugünkü maçta İrfan'ın olası bir kart görerek cezalı duruma düşmesi ve o bölgede oynatabileceği klasik 10 numara olarak Mesut'un kalması nedeniyle, takımın kaptanını Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil etmedi.
Pavon için bonservis ücreti ödenmeyeceği için Arjantinli oyuncuya bir miktar imza parası teklif edildiği de gelen haberler arasında.