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FenerbahçeVitor Pereira'dan sonra bir darbe de İsmail Kartal'dan! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Vitor Pereira'dan sonra bir darbe de İsmail Kartal'dan! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
• 28 Şubat 2022 - 14:20 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira'dan sonra bir darbe de İsmail Kartal'dan! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de son dakika... Vitor Pereira döneminde Portekizli teknik adamla sık sık problemler yaşayan yıldız futbolcu İsmail Kartal'la da aynı senaryoları yaşıyor. Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha kadro dışı kaldı.

• 28 Şubat 2022 - 14:20 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Luiz Gustavo, Novak ve Ferdi gibi isimler sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

2Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Belindeki sakatlığı nedeniyle sarı lacivertlilerin son 7 maçında forma giyemeyen dünya yıldızı Mesut Özil ile ilgili son karar ise İsmail Kartal tarafından verildi.

3Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmanlara başlayan Mesut, tecrübeli teknik adam tarafından Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmadı. Sarı lacivertli takımın teknik patronunun, 10 numaralı futbolcuyu kadroya neden dahil etmediği de ortaya çıktı.

41- MESUTU RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

1- MESUT'U RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

Kartal, sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmana çıkan Mesut'a henüz hazır olmadığı için Kasımpaşa maçı kadrosuna yer vermedi. Geçtiğimiz ayda basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbet toplantısında Mesut'u yüzde yüz hazır olduğunda kullanmak istediğini dile getiren Fenerbahçe'nin hocasının, oyuncusunu riske atmak istemediği için bu kararı verdiği öğrenildi.

52- TRABZON MAÇI VE İRFAN CAN TEHLİKESİ

2- TRABZON MAÇI VE İRFAN CAN TEHLİKESİ

Sakatlığını atlatan bir diğer isim de İrfan Can Kahveci'ydi... 5 Şubat'ta sakatlanan ve Giresunspor, Hatayspor, Slavia Prag maçlarını kaçıran İrfan Can, bugün Kasımpaşa maçında formasına kavuşacak.

6Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Ancak İrfan Can'ın bugünkü maçta ceza sınırında olması İsmail Kartal'ı kara kara düşündürdü. Tecrübeli teknik adam, bugünkü maçta İrfan'ın olası bir kart görerek cezalı duruma düşmesi ve o bölgede oynatabileceği klasik 10 numara olarak Mesut'un kalması nedeniyle, takımın kaptanını Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil etmedi.

7Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı kadrosunu tamamen Trabzonspor maçı için oluşturduğu senaryoya göre düzenledi. Tecrübeli teknik adamın, Mesut'a lider Trabzonspor karşısında kilit oyuncu olarak baktığı ve bu nedenle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer vermediği öğrenildi.

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9FENERBAHÇEDEN TRANSFER HAMLESİ

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAMLESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda yarış dışı kalan Fenerbahçe, artık önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in son haftalardaki müthiş yükselişi ile kulübe az da olsa hareket gelirken, ihtiyaç duyulan bölgeler için şimdiden temaslara başlandı.

10Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi.

11Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Pavon için bonservis ücreti ödenmeyeceği için Arjantinli oyuncuya bir miktar imza parası teklif edildiği de gelen haberler arasında.

12Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti.

13Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

11 kez Arjantin Milli Takım forması geyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde. 2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi.

14Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Aynı zamanda İtalya pasaportu da olan Pavon sağ kanat dışında gerektiğinde sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.

15Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Çabukluğunu süreti ile birleştiren Pavon'un İtalya Ligi'nden de talipleri olduğu ifade ediliyor. (Takvim)

16Vitor Pereiradan sonra bir darbe de İsmail Kartaldan Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

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