Vitor Pereira'dan sonra bir darbe de İsmail Kartal'dan! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

1- MESUT'U RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

Kartal, sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmana çıkan Mesut'a henüz hazır olmadığı için Kasımpaşa maçı kadrosuna yer vermedi. Geçtiğimiz ayda basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbet toplantısında Mesut'u yüzde yüz hazır olduğunda kullanmak istediğini dile getiren Fenerbahçe'nin hocasının, oyuncusunu riske atmak istemediği için bu kararı verdiği öğrenildi.