Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...
Vitor Pereira döneminde Portekizli teknik adamın raporuyla takımda tutulan ve sergilediği performansla Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci gibi yıldızları unutturan tecrübeli orta saha Beşiktaş derbisinde İsmail Kartal'ın yine en güçlü silahı olacak.
Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra kısa bir süreliğine takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de umutların azaldığı bir dönemde göreve gelen İsmail Kartal, camiayı her açıdan ayağa kaldırmayı başarmıştı.
Kartal öncesi Sarı-Lacivertliler 32 puanla ligde 5. sırada yer alırken, geldiğimiz şu noktada takım 21. ve 35. haftalar arasında 36 puan topladı. Toplamda 68 puana ulaşarak eldeki en önemli hedef olan ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ikinci sırayı Konyaspor'dan kapan Fener'de Kartal, kalan son 3 maçtan da iyi bir sonuçla ayrılarak sezonu bitirmek istiyor.
Antrenörlük hayatının en formda dönemini yaşadığını belirten ve seyircinin, "Fenerbahçe'nin Evladı İsmail Kartal" tezahüratları yaptığı tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son 3 maçımız kaldı. Sonrasında görevimi teslim edeceğim. Oturur konuşunuz ve raporumu veririm" diyerek veda turlarına adeta başlamış durumda.
Miguel Crespo'nun sakatlanıp sezonu kapatması sonrası Gaziantep FK karşılaşmasında orta alanda Miha Zajc'in yanında Luiz Gustavo forma giydi.
Sarı- Lacivertliler'de uzun bir aranın ardından ilk 11'de oynayan Gustavo, başarılı performansıyla Crespo'nun yokluğunu aratmadı. Antrenmanlarda da çok sıkı bir çalışmanın içerisinde olduğu öğrenilen Gustavo, Beşiktaş karşısında da sahada olacak. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceğinin ise sezon sonunda belli olması bekleniyor.