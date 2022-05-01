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FenerbahçeVitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...
• 01 Mayıs 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesut'u, Ozan'ı, İrfan'ı unutturdu! Derbinin en büyük kozu...

Vitor Pereira döneminde Portekizli teknik adamın raporuyla takımda tutulan ve sergilediği performansla Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci gibi yıldızları unutturan tecrübeli orta saha Beşiktaş derbisinde İsmail Kartal'ın yine en güçlü silahı olacak.

• 01 Mayıs 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...
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Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra kısa bir süreliğine takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahçe'de umutların azaldığı bir dönemde göreve gelen İsmail Kartal, camiayı her açıdan ayağa kaldırmayı başarmıştı.

2Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Kartal öncesi Sarı-Lacivertliler 32 puanla ligde 5. sırada yer alırken, geldiğimiz şu noktada takım 21. ve 35. haftalar arasında 36 puan topladı. Toplamda 68 puana ulaşarak eldeki en önemli hedef olan ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ikinci sırayı Konyaspor'dan kapan Fener'de Kartal, kalan son 3 maçtan da iyi bir sonuçla ayrılarak sezonu bitirmek istiyor.

3Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve sadece 1 beraberlik alan, Kadıköy'de tribün desteği ve barışı sağlayan tecrübeli hoca, buna rağmen yönetimden gelecek sezon için bir 'devam sinyali' almayı başaramadı.

4Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Antrenörlük hayatının en formda dönemini yaşadığını belirten ve seyircinin, "Fenerbahçe'nin Evladı İsmail Kartal" tezahüratları yaptığı tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son 3 maçımız kaldı. Sonrasında görevimi teslim edeceğim. Oturur konuşunuz ve raporumu veririm" diyerek veda turlarına adeta başlamış durumda.

5Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan, tedavisi sonrası Gaziantep FK maçı öncesi takımla tek çalışmaya çıkan Bright Osayi-Samuel, İsmail Kartal tarafından bu maçta riske edilmemişti.

6Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Sağ bekte Nazım Sangare'ye görev veren tecrübeli çalıştırıcı, 24 yaşındaki yıldızını Beşiktaş derbisine sakladı. Cumartesi günkü idmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcunun, pazar günkü karşılaşmada sağ bekte formasını Nazım'dan geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.

7Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Miguel Crespo'nun sakatlanıp sezonu kapatması sonrası Gaziantep FK karşılaşmasında orta alanda Miha Zajc'in yanında Luiz Gustavo forma giydi.

8Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Sarı- Lacivertliler'de uzun bir aranın ardından ilk 11'de oynayan Gustavo, başarılı performansıyla Crespo'nun yokluğunu aratmadı. Antrenmanlarda da çok sıkı bir çalışmanın içerisinde olduğu öğrenilen Gustavo, Beşiktaş karşısında da sahada olacak. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceğinin ise sezon sonunda belli olması bekleniyor.

9Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Geçen sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da geçiren Miha Zajc, bu sezonun başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

10Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Vitor Pereira ile birlikte formasına kavuşan Zajc, İsmail Kartal döneminde ise kariyerinin en iyi performanslarından birini göstermeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK maçında harika bir gole imzasını atan Sloven orta saha oyuncusu, ilk 11'in değişmez ismi konumunda yer alıyor.

11Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Bu sezon 9 golü bulunan 27 yaşındaki yıldız, 1 gol daha atması halinde ise 2016-17 sezonundaki en skorer (10 gol) dönemini egale etmiş olacak. Fenerbahçe, sezon başında Miha Zajc için gelen 3 milyon euro'luk transfer teklifini geri çevirmiş, yeni sözleşme imzalama karaır almıştı.

12Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Fenerbahçe 'de son haftalarda yaşanan cezalı ve sakat oyuncuların eksikliği, yine de takımın formundan bir şey kaybetmesine sebep olmadı.

13Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

Beşiktaş derbisi öncesi de Serdar Aziz kart cezalısı, sezonu kapatan Dimitrios Pelkas ve Miguel Crespo da Vodafone Park'ta forma giyemeyecek.

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Serdar'ın yokluğunda Kim Min-Jae'nin cezası, Gaziantep FK maçında sona erdi. Shakhtar Donetsk'le oynanan hazırlık karşılaşmasında kolu çıkan Attila Szalai için ise sağlık ekibinin seferberlik ilan ettiği ve Macar stoperin Beşiktaş maçına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.

15Vitor Pereira takımda tuttu performansıyla Mesutu, Ozanı, İrfanı unutturdu Derbinin en büyük kozu...

 

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