Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartal'la uçtu! Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin 2019 yılından 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır'ın Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi ise 2023'te bitiyor. Başarılı file bekçisi ile yeni kontrat için bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimi Altay ile bir an önce imzaları atmayı planlıyor.