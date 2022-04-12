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FenerbahçeVitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartal'la uçtu! Derbiden sonra yeni sözleşme
HaberlerFenerbahçe Haberleri Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartal'la uçtu! Derbiden sonra yeni sözleşme
• 12 Nisan 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartal'la uçtu! Derbiden sonra yeni sözleşme

Bu sezon ligde 26 maçta 8 gol atan ve derbide Muslera'yı avlayan yıldız futbolcu için harekete geçen Ali Koç 27 yaşındaki orta sahayla yeni sözleşme imzalıyor... Sarı lacivertli yönetim milli oyuncuya 2+1 yıllık kontrat teklif etti. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

• 12 Nisan 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme
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Galatasaray'ı derbide 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

2Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Altay'ın dönüşü ile 8 maçta 22 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, başarılı file bekçisinin bu sezon ligde kaleyi koruduğu 18 maçta ise 41 puan toplayarak 2,27 puan ortalaması elde etti. Altay'lı Fenerbahçe, 32 hafta sonunda maç başına 2,25 puan ortalaması yakalayan lider Trabzonspor'u bile geçti.

3Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalarken, elde edilen başarılı sonuçlarda kaleci Altay Bayındır da ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de oynadığı Konyaspor maçında omzundan sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kalan Altay'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer korumuş ve Sarı-Lacivertliler bu süreçte üst üste kötü sonuçlar alarak ligde şampiyonluk yarışına havlu atmıştı.

4Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Altay'ın formasına kavuştuğu 12 Şubat'taki Giresunspor maçıyla ise muhteşem bir çıkışa imza atan Fenerbahçe, bu tarihten bu yana Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Altay'ın kaleyi devralması sonrası ligde 8 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu süreçte sadece 75 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından beraberlik çıkardı.

5Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Altay Bayındır'ın kaleyi koruduğu son 8 lig maçında 22 puan çıkaran Fenerbahçe, bu süreçte ligde 4 basamak sıçradı ve 6.sıradan 2. Sıraya kadar yükselerek Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attı. Fenerbahçe bu sezon Altay'ın kaleyi koruduğu 18 lig maçında ise toplam 41 puan toplayıp maç başına 2,27 puan ortalaması elde etti.

6Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe, Altay'ın forma giydiği maçlarda yakaladığı 2,27'lik puan ortalaması ile 32 hafta sonunda 72 puanla ligin zirvesinde yer alan ve maç başına 2,25 puan toplayan Trabzonspor'u bile geçti. Süper Lig'de bu sezon 18 maça çıkan 23 yaşındaki Altay...

7Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Bu karşılaşmalarda topu ise 17 kez ağlarında gördü. Maç başına 1 golün altında bir ortalama elde etti. Başarılı file bekçisi 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

8Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe Altay'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer ile ise 14 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 1,07 puan ortalaması yakaladı. Altay'ın yokluğunda kaybedilen puanlar Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok pahalıya patladı.

9Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin 2019 yılından 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır'ın Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi ise 2023'te bitiyor. Başarılı file bekçisi ile yeni kontrat için bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimi Altay ile bir an önce imzaları atmayı planlıyor.

10Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Güncel piyasa değeri 15.5 milyomn euro olan Altay Bayındır'ın ismi transferde Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile anılıyor.

11ZAJCA YENİ KONTRAT

ZAJC'A YENİ KONTRAT

Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'ye kazandırılan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerle nikah tazeliyor. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir kontrata imza atmaya hazırlanıyor.

12Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Galatasaray derbisinde perdeyi açan isim olan ve son 6 lig maçında 4 gol atan Sloven orta saha, bununla birlikte koşu mesafesi gibi verilerde takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti.

13Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Sabah'ın haberine göre, 27 yaşındaki oyuncunun performansı Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek Zajc'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerildi.

14Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe'de 1 milyon euro civarında bir kazancı olan Sloven oyuncuya zam da yapılacak. Futbolcunun menajerleri, kesin cevabı sezon sonunda vermek istediklerini yönetime bildirdi. Ancak başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile yoluna devam etmeyi çok istediği gelen haberler arasında.

15Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Taraftarların gösterdiği sevgiden memnun olan futbolcunun, "Bu takımda oynamak için ayrı kalmayı göze aldım. Çok mücadele ettim. Şu an her şey güzel. Çok iyi bir uyum yakaladık." dediği öğrenildi.

16Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden Miha Zajc, performasıyla büyülemeye devam ediyor. Derbinin kilidini açan Sloven orta saha, 2018-19'da dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin 'Kendisini 1 yıldır takip ediyorduk. Şansımız doğunca kaçırmak istemedik' sözleriyle Empoli'den alınmış, geçen süre zarfında Genoa'ya kiralık gidip kendini geliştirmişti.

17Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

Sezon başında Pereira'nın isteğiyle takımda tutulan 27 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal ile birlikte ilk 11'in değişmez futbolcusu oldu. 8 golle ligin en skorer ikinci orta sahası olan Zajc, golleriyle takımına da 8 puan kazandırdı.

18Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartalla uçtu Derbiden sonra yeni sözleşme

 

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