Vitor Pereira takımda tuttu İsmail Kartal'la uçtu! Derbiden sonra yeni sözleşme
Bu sezon ligde 26 maçta 8 gol atan ve derbide Muslera'yı avlayan yıldız futbolcu için harekete geçen Ali Koç 27 yaşındaki orta sahayla yeni sözleşme imzalıyor... Sarı lacivertli yönetim milli oyuncuya 2+1 yıllık kontrat teklif etti. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Galatasaray'ı derbide 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalarken, elde edilen başarılı sonuçlarda kaleci Altay Bayındır da ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de oynadığı Konyaspor maçında omzundan sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kalan Altay'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer korumuş ve Sarı-Lacivertliler bu süreçte üst üste kötü sonuçlar alarak ligde şampiyonluk yarışına havlu atmıştı.
Altay'ın formasına kavuştuğu 12 Şubat'taki Giresunspor maçıyla ise muhteşem bir çıkışa imza atan Fenerbahçe, bu tarihten bu yana Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Altay'ın kaleyi devralması sonrası ligde 8 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu süreçte sadece 75 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından beraberlik çıkardı.
Altay Bayındır'ın kaleyi koruduğu son 8 lig maçında 22 puan çıkaran Fenerbahçe, bu süreçte ligde 4 basamak sıçradı ve 6.sıradan 2. Sıraya kadar yükselerek Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attı. Fenerbahçe bu sezon Altay'ın kaleyi koruduğu 18 lig maçında ise toplam 41 puan toplayıp maç başına 2,27 puan ortalaması elde etti.
Fenerbahçe'nin 2019 yılından 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır'ın Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi ise 2023'te bitiyor. Başarılı file bekçisi ile yeni kontrat için bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimi Altay ile bir an önce imzaları atmayı planlıyor.
ZAJC'A YENİ KONTRAT
Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'ye kazandırılan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerle nikah tazeliyor. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir kontrata imza atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de 1 milyon euro civarında bir kazancı olan Sloven oyuncuya zam da yapılacak. Futbolcunun menajerleri, kesin cevabı sezon sonunda vermek istediklerini yönetime bildirdi. Ancak başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile yoluna devam etmeyi çok istediği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden Miha Zajc, performasıyla büyülemeye devam ediyor. Derbinin kilidini açan Sloven orta saha, 2018-19'da dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin 'Kendisini 1 yıldır takip ediyorduk. Şansımız doğunca kaçırmak istemedik' sözleriyle Empoli'den alınmış, geçen süre zarfında Genoa'ya kiralık gidip kendini geliştirmişti.