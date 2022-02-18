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GalatasarayVitor Pereira onun için 'Porto'da bile böyle yetenek yok' demişti! İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Vitor Pereira onun için 'Porto'da bile böyle yetenek yok' demişti! İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı
• 18 Şubat 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira onun için 'Porto'da bile böyle yetenek yok' demişti! İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Vitor Pereira döneminde zaman zaman forma şansı bulan ve oynadığı futbolla alkış toplayan Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Dün akşam Slavia Prag maçında Ferdi Kadıoğlu ile birlikte en fazla beğenilen genç yetenek 15 dakikada 1 asist 2 anahtar pas istatistiğiyle oynadı.

• 18 Şubat 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı
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Slavia Prag'da bu sezon en golcü isim Kuchta ile asist lideri Stanciu satılırken, Fenerbahçe maçı öncesi sol bek Boril sakat ve sağ bek Bah cezalıydı. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky hasta olduğu için İstanbul'a gelemedi ve yerine kulübede yardımcısı Jaroslav Köstl vardı.

2Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Slavia, bu sezon Avrupa Kupaları'nda deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanamamış; bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kadıköy'de temsilcimizi yenerek buna son veren Kırmızı-Beyazlılar'ın gollerini atanlar da ilkleri yaşadı.

3Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Çek ekibinde ilk golün sahibi Ibrahim Traore, 14 Mart 2019'da Sevilla'yı 4-3 yendikleri maçtan sonra ilk kez Avrupa'da gol sevinci yaşadı. 62'de ağlarımızı havalandıran Oscar Dorley, kariyerindeki 26. Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez gol attı. 64'te ise skoru 3-1'e getiren Ondrej Lingr, bu sezonki 10. Avrupa sınavında ilk golünü ne yazık ki Fenerbahçe kalesine gönderdi.

4Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yeteneği Arda Güler, parlamaya devam ediyor. Bir sakatlık süreci atlatan ve akabinde yeniden A Takım'la çalışmaya başlayan Arda, Slavia Prag karşısında da sonradan oyuna girip iyi bir performans daha gösterdi.

5Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerin Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maçın son 15 dakikadasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 21 kez topla buluştu. 12 kez pas deneyen Arda Güler, tamamında başarılı oldu. 4 kez topla mesafe kat eden Arda, 3'ünü başarıyla tamamladı. Arda Güler ayrıca 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanarak fizik olarak da hazır olduğunu gösterdi.

6Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Arda Güler, 2 kez anahtar pas atarken Fenerbahçe'nin tur umutlarını taze tuttuğu 2. golün asistini yaptı. Bu sezon 61 dakika süre alan Arda, böylece ikinci asistini yapmış oldu. Genç futbolcu, Ferdi Kadıoğlu ile birlikte Kadıköy'de alkış alan bir diğer isim oldu.

7Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Solak orta saha, Süper Lig ’in 2. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde 3 dakika sahada kalmasına rağmen Miha Zajc'ın attığı golün pasını vermişti.

8Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Genç oyuncu bu akşam oynanan Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi. Arda Güler, resmi maçlarda toplam 61 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

9Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Uzun süreli sakatlık yaşayan ve bu sebeple A Takım'la çalışamayan genç futbolcu, iyileşme sürecinin tamamlanmasıyla altyapıdan tekrar A Takım'a döndü.

10Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Sezonun kalan bölümünde iddiasız kalan Fenerbahçe'de Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması büyük olasılık. Teknik direktör İsmail Kartal da Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yöneltilen soru karşısında gençlere daha fazla forma şansı vermek istediğini ifade etti. Kartal, genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ın da hafta sonu sahada olabileceğinin sinyallerini verdi.

11Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

15 dakika✨1 Asist✨2 Anahtar Pas✨21 Topla Buluşma✨3/4 Dripling✨4/5 İkili Mücadele💯12/12 Pas

12Vitor Pereira onun için Portoda bile böyle yetenek yok demişti İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

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