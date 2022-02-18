Vitor Pereira onun için 'Porto'da bile böyle yetenek yok' demişti! İsmail Kartal oynattı Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerin Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maçın son 15 dakikadasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 21 kez topla buluştu. 12 kez pas deneyen Arda Güler, tamamında başarılı oldu. 4 kez topla mesafe kat eden Arda, 3'ünü başarıyla tamamladı. Arda Güler ayrıca 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanarak fizik olarak da hazır olduğunu gösterdi.