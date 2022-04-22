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FenerbahçeVitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
• 22 Nisan 2022 - 07:51 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Everton'ın kapısından dönen ve Brezilya devi Corinthians ile anlaşmaya varan Vitor Pereira'nın transfer listesi ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın eski kulübü Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan bir oyuncuya talip olması ise dikkatlerden kaçmadı.

• 22 Nisan 2022 - 07:51 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereira bela oldu Çebi ve Ali Koçu şok eden transfer listesi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira'nın transfer raporu sızdırıldı. İngiliz gazetece Albert Mullin'in haberine göre; Palmeiras taraftarları, Vitor Pereira'nın transfer listesini sosyal medyaya düşürdü.

2Vitor Pereira bela oldu Çebi ve Ali Koçu şok eden transfer listesi ortaya çıktı

Portekizli teknik direktörün transfer listesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da isimlerin yer aldığı öğrenildi.

3Vitor Pereira bela oldu Çebi ve Ali Koçu şok eden transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sezon başında sürpriz bir şekilde göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında 25 maça çıktı. 53 yaşındaki teknik adamın öğrencileri bu müsabakalarda 11 galibiyet elde etti. Avrupa kupaları ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamla Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.

4EVERTON TARAFTARLARI PEREİRAYI İSTEMEMİŞTİ

EVERTON TARAFTARLARI PEREİRA'YI İSTEMEMİŞTİ

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Premier Lig ekibi Everton ile sözleşme imzalamaya yaklaşmıştı. İngiliz taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıyla görüşülmesi nedeniyle Everton'da yetkililere tepki gösterdi. Everton yönetimici taraftar tepkilerinin ardından geri adım attı ve Chelsea efsanesi Frank Lampard'ı takımın başına getirdi.

5CORİNTHİANSTA İŞLER İYİ GİTMİYOR

CORİNTHİANS'TA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Everton'ın kapısından dönen Vitor Pereira daha sonra Brezilya'ya gitti. Corinthians ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli, takımının başında 11 müsabakada yer aldı. Corinthians bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

6VİTOR PEREİRADAN ROSİER BOMBASI

VİTOR PEREİRA'DAN ROSİER BOMBASI

Palmeiras taraftarları tarafından sızdırılan ve Vitor Pereira'nın raporu olduğu belirtilen dosyada Beşiktaş'tan Valentin Rosier ismi yer aldı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 36 müsabakada oynadı. Valentin Rosier bu maçlarda 2 gol ve 5 asist üretti.

7Vitor Pereira bela oldu Çebi ve Ali Koçu şok eden transfer listesi ortaya çıktı

Vitor Pereira'nın transfer listesi olduğu iddia edilen raporda Bright Osayi Samuel ismi de yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

8PEREİRA OSAYİ SAMUELİ DE İSTİYOR

PEREİRA OSAYİ SAMUEL'İ DE İSTİYOR

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 40 maçta oynama şansı yakalayan Bright Osayi Samuel de Rosier gibi 2 gol ve 5 asist üretti.

9Vitor Pereira bela oldu Çebi ve Ali Koçu şok eden transfer listesi ortaya çıktı

Öte yandan Vitor Pereira tarafından hazırlandığı iddia edilen transfer listesinde Güney Kore ve Japonya liglerinden de oyuncuların yer alması dikkat çekti.

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11Vitor Pereira bela oldu Çebi ve Ali Koçu şok eden transfer listesi ortaya çıktı

 

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