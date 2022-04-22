Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Everton'ın kapısından dönen ve Brezilya devi Corinthians ile anlaşmaya varan Vitor Pereira'nın transfer listesi ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın eski kulübü Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan bir oyuncuya talip olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira'nın transfer raporu sızdırıldı. İngiliz gazetece Albert Mullin'in haberine göre; Palmeiras taraftarları, Vitor Pereira'nın transfer listesini sosyal medyaya düşürdü.
Fenerbahçe'de sezon başında sürpriz bir şekilde göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında 25 maça çıktı. 53 yaşındaki teknik adamın öğrencileri bu müsabakalarda 11 galibiyet elde etti. Avrupa kupaları ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamla Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.
EVERTON TARAFTARLARI PEREİRA'YI İSTEMEMİŞTİ
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Premier Lig ekibi Everton ile sözleşme imzalamaya yaklaşmıştı. İngiliz taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıyla görüşülmesi nedeniyle Everton'da yetkililere tepki gösterdi. Everton yönetimici taraftar tepkilerinin ardından geri adım attı ve Chelsea efsanesi Frank Lampard'ı takımın başına getirdi.
VİTOR PEREİRA'DAN ROSİER BOMBASI
Palmeiras taraftarları tarafından sızdırılan ve Vitor Pereira'nın raporu olduğu belirtilen dosyada Beşiktaş'tan Valentin Rosier ismi yer aldı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 36 müsabakada oynadı. Valentin Rosier bu maçlarda 2 gol ve 5 asist üretti.
Vitor Pereira'nın transfer listesi olduğu iddia edilen raporda Bright Osayi Samuel ismi de yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.