Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı

VİTOR PEREİRA'DAN ROSİER BOMBASI

Palmeiras taraftarları tarafından sızdırılan ve Vitor Pereira'nın raporu olduğu belirtilen dosyada Beşiktaş'tan Valentin Rosier ismi yer aldı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 36 müsabakada oynadı. Valentin Rosier bu maçlarda 2 gol ve 5 asist üretti.