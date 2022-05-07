Ve Ozan Tufan bombası patladı! Watford kümeye düşünce yeni takımı da belli oldu

Ozan Tufan'la ilgili aldığım bilgi, artık Fenerbahçe'nin forma giyme şansının kalmadığı. Eskiden olsa Beşiktaş'a gider demezdim. Ama artık misyonunu tamamladı. Takımın havasını bozabilir düşüncesi var kulüpte. Kadro dışı kalmasının nedeni de takımdaki havayı bozmasıydı. Gelecek sezon da bunu düşünür Fenerbahçe. Bu yüzden Ozan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimali var bence.