Ve Ozan Tufan bombası patladı! Watford kümeye düşünce yeni takımı da belli oldu
Watford'un kümeye düşmesiyle birlikte sözleşmesindeki özel madde ortadan kalkan Ozan Tufan'ın sezon sonunda ezeli rakibe gideceği belli oldu. Tecrübeli futbolcu için özel bir rapor hazırlayan Ceyhun Kazancı'nın yıllık ücrette sorun çıkmaması halinde milli orta sahayla anlaşacağı öğrenildi.
İsmail Kartal'la yaşadığı anlaşmazlık sonrası Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan tecrübeli orta saha için transfer gelişmesi yaşanıyor.
Bursaspor altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer oldu. Volkan Şen ve Fernando gibi sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla kadroya dahil edilen genç oyuncu için sarı-lacivertliler 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Watford'da istenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri döndü. Yaşanan sakatlıklar sonrası sarı-lacivertlilerde formayı kapan Ozan Tufan, bir süre sonra yeniden yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'le İsmail Kartal arasında yaşanan gerilime dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, tecrübeli teknik adam tarafından Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan Ozan Tufan hakkında özel bir rapor hazırlamasını istedi. Kazancı'nın milli futbolcunun transferi konusunda olumlu rapor vermesinin ardından da siyah-beyazlılar harekete geçti.
Sarı-lacivertli takım ise Ozan Tufan'ı takımdan göndermek istediği için ezeli rakibinden gelecek teklife düşük bir bonservis bedeli ile de izin verebilir. Sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibi Watford'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu, istenileni verememiş ve Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.
Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok dün canlı yayında Ozan Tufan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; "Ozan Tufan gitti kulüple görüştü, sezon sonu gel dendi. Görüşmede, 'Sen sezon sonuna kadar kadro dışısın, sezon bitsin gel, o zaman konuşuruz' dendi. Beşiktaş'a gidebilir mi Ozan Tufan, gidebilir.
Ozan Tufan'la ilgili aldığım bilgi, artık Fenerbahçe'nin forma giyme şansının kalmadığı. Eskiden olsa Beşiktaş'a gider demezdim. Ama artık misyonunu tamamladı. Takımın havasını bozabilir düşüncesi var kulüpte. Kadro dışı kalmasının nedeni de takımdaki havayı bozmasıydı. Gelecek sezon da bunu düşünür Fenerbahçe. Bu yüzden Ozan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimali var bence.
Sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile Watford'a imza atan Ozan Tufan, devre arasında geri gönderilse de takımının Premier Lig'de kalması durumunda Premier Lig'e geri dönecekti. Fakat, İngiliz ekibinin Premier Lig'de 19. olarak küme düşmesi milli futbolcunun İngiltere'ye geri dönme umutlarını da bitirmiş oldu.