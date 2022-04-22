Ve Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti
Watford'da kendisinden beklenen patlamayı yapamayarak Fenerbahçe'de dönen, fakat İsmail Kartal'ın verdiği kararla kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu. Dev kulüple 3 yıllık anlaşma yapan milli orta saha transferi için geri sayıma geçti...
İsmail Kartal'la yaşadığı anlaşmazlık sonrası Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan tecrübeli orta sahanın transfer için ezeli rakiple anlaştığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Bursaspor altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer oldu. Volkan Şen ve Fernando gibi sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla kadroya dahil edilen genç oyuncu için sarı-lacivertliler 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen tecrübeli orta saha ile ilgili sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde mutlu sona yakın.
27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile görüşecek. Çebi mevkidaşıyla yapacağı görüşmede makul bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.