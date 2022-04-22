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BeşiktaşVe Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ve Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti
• 22 Nisan 2022 - 19:55 • Son Güncelleme:

Ve Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti

Watford'da kendisinden beklenen patlamayı yapamayarak Fenerbahçe'de dönen, fakat İsmail Kartal'ın verdiği kararla kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu. Dev kulüple 3 yıllık anlaşma yapan milli orta saha transferi için geri sayıma geçti...

• 22 Nisan 2022 - 19:55 • Son Güncelleme:
1Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti
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İsmail Kartal'la yaşadığı anlaşmazlık sonrası Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan tecrübeli orta sahanın transfer için ezeli rakiple anlaştığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

2Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Bursaspor altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer oldu. Volkan Şen ve Fernando gibi sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla kadroya dahil edilen genç oyuncu için sarı-lacivertliler 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

3Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Aykut Kocaman döneminde Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, Akdeniz temsilcisinde Sergen Yalçın'la birlikte büyük bir sıçrama yaşadı. Fenerbahçe'ye geri dönen tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerde yine hayal kırıklığı yarattı ve sezon başında Watford'a kiralandı.

4Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Sarı-lacivertliler ile Premier Lig temsilcisi arasında yapılan kiralık anlaşmasına flaş bir madde ekletildi. Watford'ın küme düşmemesi halinde Ozan Tufan'ın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun zorunlu olarak devreye gireceği öğrenildi.

5Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Watford'da istenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri döndü. Yaşanan sakatlıklar sonrası sarı-lacivertlilerde formayı kapan Ozan Tufan, bir süre sonra yeniden yedek kulübesine çekildi.

6Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'le İsmail Kartal arasında yaşanan gerilime dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, tecrübeli teknik adam tarafından Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.

7Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan Ozan Tufan'ın kontratı 30 Haziran 2023'te sona erecek. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

8Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen tecrübeli orta saha ile ilgili sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde mutlu sona yakın.

9Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Beşiktaş idarecileri ile milli oyuncunun menajeri arasında yapılan görüşmelerin detayları da haberin detayında yer aldı. Siyah-beyazlıların, Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı için mutsuz olan Ozan Tufan kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istiyor. Ailesi de İstanbul'da yaşamak istediği için siyah beyazlı kulübün teklifini kabul etti.

11Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile görüşecek. Çebi mevkidaşıyla yapacağı görüşmede makul bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

12Ve Ozan Tufan bombası patladı 3 yıllık anlaşma Yeni takımı şok etti

Sezonun ilk yarısını Premier lig ekibi Watford'ta kiralık geçiren Ozan Tufan, İngiliz ekibiyle de Fenerbahçe formasıyla da 9'ar maça çıktı. 18 maçta gol ve asist katkısı yapamamıştı.

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