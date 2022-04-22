Ve Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti

Bursaspor altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer oldu. Volkan Şen ve Fernando gibi sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla kadroya dahil edilen genç oyuncu için sarı-lacivertliler 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.