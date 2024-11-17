Vatandaş isyan etmeden duramadı! 2 yıldır duvarda bu yazı var

'2 YILDIR BU UYARI YAZISINI GÖRÜYORUM'

Çevre sakinlerinden Muharrem Fidan duvarın 2 yıldır bu durumda olduğunu belirterek, "Yaklaşık olarak 2 yıldır bu uyarı yazısını görüyorum. Fırsat buldukça ben de karşıdan geçiyorum. Bizim mahallenin muhtarı belediyeye ilettiğini de söyledi ama bir türlü gelip yapmadılar. Toprak kayması değil de herhalde bu duvarın kendisi çürük. Tehlikeli bir durum arz ediyor. Gelip yapabilirler. Hemen hemen sürekli kullanıyorum. Bazen aklıma gelince karşı tarafa geçiyorum; ama sol tarafta oturduğum için bana daha uygun geliyor. Bazen unutuyorum, bir gün yıkılırsa bilmiyorum. Muhtarla konuştuğumda belediyeye dilekçeyle başvurmuş hem Beşiktaş'a hem de Büyükşehir’e, hala bir sonuç alınmadı. Neticede duvar tehlikeli, herhalde bir çözümü vardır; duvarı daha da güçlendirebilirler kanısındayım" dedi.