Van'da 'yetişmez' denilen fındığın hasadı başladı: Yüzde 50'nin üzerinde verim bekleniyor

O zaman ihtimal bile verilmiyordu. ‘Burası Karadeniz Bölgesi değil’ denildi. Hatta büyük dedemiz elma ağaçlarını kökünden çıkarıp o şekilde fındık ağaçları diktiği zaman herkes alay etmiş ve ‘Sen elmaları çıkarıp fındık mı dikiyorsun?’ denilmişti. Ama iyi ki böyle bir şey yapmıştı. Şimdi fındıkları toplamaya başladık” dedi.