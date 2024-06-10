Van'da sağanak sele neden oldu; 52 hayvan öldü, 10 ev ile ahır hasar gördü

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, selin bazı kırsal mahallelerde ciddi hasara neden olduğunu belirterek, "Sel olan yerlerde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Selin olduğu yerlerde çok şükür can kaybı yok. Karahisar mahallemizde maddi hasar var. Ayrıca Başkale'de yaşanan sel felaketi için de ekiplerimiz seferber oldu. Selden etkilenen kırsal mahallelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ekiplerimiz, mahallelerimizin içini temizleyip onaracaklar. Selden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz" diye konuştu. Zeydan, selden etkilenen Karahisar Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu.