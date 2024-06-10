Van'da sağanak sele neden oldu; 52 hayvan öldü, 10 ev ile ahır hasar gördü
Van'ın Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde sağanak, sele neden oldu. Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde 10 ev ve ahır hasar görürken, 52 büyük ve küçükbaş öldü. Özalp ve Başkale ilçelerindeki kırsal mahallelerde ise dereler taşınca bazı evlerin bahçelerini su bastı, tarım alanları zarar gördü.
Behçet DALMAZ / VAN, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 10:10 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ / VAN, (DHA)
• 10 Haziran 2024 - 10:10 • Son Güncelleme: